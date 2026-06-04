Es tiempo de definiciones: “se está con los defensores de la patria o con los traidores”: Morena

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

En medio de la crisis que se registra con Estados Unidos, la dirigencia nacional de Morena salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que Estos son tiempos de definiciones: “se está con los defensores de la patria o con los traidores”.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel alertó que lo que está en juego en esta coyuntura es tener una patria con Bienestar o el régimen de corrupción y privilegios que, ante su debacle electoral, busca que otros países decidan por el nuestro en alusión a lo que han acusado como injerencismo de Estados Unidos.

Montiel parafraseó a López Obrador : “Quien no quiere a su patria, no quiere a su madre”.

Tras la carta de López Obrador donde añora al Donald Trump que le tocó en su primer mandato como presidente de Estados Unidos, la dirigente morenista destacó lo que a su juicio son bondades o logros del gobierno del tabasqueño.

Por la vía democrática y pacífica, con López Obrador –dijo-- iniciamos un cambio de régimen que demostró que la corrupción no es invencible cuando el pueblo se organiza.

“Él tuvo la sensibilidad de recoger los sentimientos del pueblo y fundar el Humanismo Mexicano. Con hechos, demostró que se podía gobernar con honestidad, redistribuyendo la riqueza de nuestro país con justicia”, indicó

Recalcó que Sheinbaum representa la continuidad de un proyecto de nación que lucha por el bienestar del pueblo, profundiza la Transformación donde más se necesita, se levanta ante el mundo en defensa de nuestra soberanía y no se dobla ante los poderes fácticos.

Este miércoles, López Obrador difundió una carta en la que expresó su respaldo a la presidenta Sheinbaum y fijó su postura sobre la relación entre México y Estados Unidos

El documento, fechado en Palenque, Chiapas, se publicó en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas derivadas de acciones y declaraciones de funcionarios estadounidenses relacionadas con seguridad, migración y presuntos vínculos de actores políticos mexicanos con organizaciones criminales.