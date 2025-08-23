Aseguran media tonelada de cocaína en costas de Guerrero

Droga Aseguramiento de drogas en costas de Guerrero. (SSPC)

Autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron 601 kilos de cocaína en costas del estado de Guerrero.

Durante vigilancia marítima, elementos de seguridad detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo, que transportaban 20 bultos tipo costalillas, por lo que al inspeccionarlos, se hallaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían aproximadamente 601 kilos de cocaína.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que con este aseguramiento suman 1.5 toneladas de cocaína aseguradas en días recientes en acciones consecutivas. Además, en lo que va de la presente administración suman más de 47 toneladas de droga asegurada en la mar.

Además, con este decomiso se evitó que alrededor de 1,203,000 dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 139,773,562 pesos.