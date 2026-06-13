Tras asesinato de edil Joel Bravo, Gobierno Federal y de Oaxaca investigan caso y refuerzan operativos

Presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez

El Gobierno de México aseguró que no habrá impunidad tras el asesinato de Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, al tiempo que confirmó que mantiene una coordinación permanente con las autoridades estatales para apoyar las investigaciones y detener a los responsables.

A través de un pronunciamiento en redes social, el Gabinete de Seguridad informó que, tras el ataque, se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la región Mixteca con el objetivo de proteger a la población y fortalecer las labores de vigilancia.

“Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal ... las autoridades federales mantienen coordinación permanente con Gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad”, señalaron las autoridades federales.

Operativos

El Gabinete de Seguridad indicó que el despliegue operativo en la zona busca respaldar las acciones de seguridad y contribuir a la localización de quienes participaron en la agresión.

De manera paralela, autoridades estatales y federales implementaron operativos en carreteras y comunidades cercanas para cerrar posibles rutas de escape utilizadas por los atacantes.

Ataque contra el Presidente Municipal

Joel Bravo Martínez, quien se desempeñaba como presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca de Oaxaca, fue asesinado durante un ataque armado ocurrido este sábado 13 de junio.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado lo atacó a balazos cuando se encontraba frente a su domicilio. A consecuencia de las heridas provocadas por los disparos, perdió la vida en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes por el homicidio y activó los protocolos para delitos de alto impacto.

Como parte de las diligencias, peritos y agentes investigadores acudieron al sitio del ataque para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Además, las autoridades pusieron en marcha trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para identificar tanto a los autores materiales como a cualquier otra persona relacionada con la agresión.

Sin detenidos

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso ni han dado a conocer una línea de investigación sobre el posible móvil del crimen.

Mientras continúan las indagatorias, tanto el Gobierno de Oaxaca como el Gabinete de Seguridad federal reiteraron que trabajarán de manera conjunta para esclarecer el asesinato del alcalde mixteco y llevar ante la justicia a los responsables.