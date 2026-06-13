Aseguran narcolaboratorio de metanfetaminas en Zapopan

Cateo Narcolaboratorio asegurado. (SSPC)

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron un laboratorio utilizado para la manufactura de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Derivado de una investigación de la SSPC en coordinación con personal naval, se cumplimentó una rden de cateo en un domicilio en la colonia Mesa Colorada, donde se aseguró aproximadamente un kilo de fentanilo, diversos productos químicos para la elaboración de metanfetaminas, así como un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.

Con esta acción se evitó la producción de aproximadamente 625 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en más de 714 mil pesos a las organizaciones criminales que operan en la entidad.