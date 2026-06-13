Sección 22 de la CNTE mantiene la huelga; pero la mitad ya se quiere ir

CNTE (DianaCZ)

La sección 22 de la CNTE inició este viernes una consulta entre sus integrantes para decidir entre la permanencia de la huelga en la Ciudad de México o tomar un receso al paro, esto, luego de que las negociaciones con las autoridades federales aún no han llegado a acuerdos concretos sobre sus demandas respecto a la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa.

La mayoría de los votantes decidió continuar con el paro, aunque únicamente hubo una diferencia de 175 votos: 6 mil 337 votos respaldaron la permanencia del plantón, mientras que 6 mil 162 se pronunciaron por retirarlo.

Este grupo magisterial provenientes de Oaxaca fueron los que iniciaron este movimiento hace más de 15 días, en los que han soportado sobrevivir a la intemperie en los días de mayores lluvias en la capital del país. Por primera vez desde que se plantaron en el Centro Histórico, han planteado la posibilidad de retornar a sus hogares, luego de que se viviera un estado de fracción en el movimiento -que llegó a ser confirmado por miles de maestros de todo el país- tras la última reunión que sostuvieron sus representantes con la SEP, Segob e ISSSTE.

La consulta se realizó mediante un cuestionario que círculo entre las bases de la sección, donde además se consultaba la opinión sobre la ruta propuesta por la SEP para la desaparición de la Usicamm, el planteamiento presentado por el ISSSTE en materia de seguridad social.