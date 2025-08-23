Hallan mil paquetes de cocaína dentro de tractocamión en Sonora

Droga Tractocamión donde un conductor resguardaba cocaína. (SSPC)

Agentes de seguridad decomisaron un cargamento con mil 201 paquetes de posible cocaína transportados en un tractocamión en Sonora.

Durante labores de seguridad en un punto de inspección en San Luis Río Colorado, los elementos detectaron un tractocamión acoplado a una caja seca, el cual, al ser revisado, notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja.

Cuando le realizaron una revisión minuciosa, hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían cocaína.

El conductor de la unidad fue detenido y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.