Marinabús, símbolo de la reconstrucción y la esperanza en Acapulco: Sheinbaum

Marinabús en Acapulco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Marinabús, un innovador sistema de transporte operado por la Secretaría de Marina que permitirá a residentes y visitantes recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable, esto, como parte de su gira de trabajo por Guerrero.

Al tomar la palabra, en la ceremonia de abanderamiento del Marinabús, Sheinbaum aseguró que este proyecto de transporte es más que un medio de movilidad, “es un símbolo de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos en Acapulco”.

El Marinabús es un catamarán de 25 metros de largo y con capacidad para 90 pasajeros, “representa la esperanza del puerto que resiste y nunca se rinde”, precisó la presidenta.

Así lo afirmó al recordar que recientemente el puerto fue golpeado con fuerza por dos huracanes, Otis y John, en 2023 y 2024, respectivamente. Por lo que destacó que, “la recuperación de Acapulco es un mensaje de esperanza para todo el país".

El proyecto forma parte de los planes federales para diversificar la movilidad urbana y reducir el tráfico terrestre, además de impulsar la actividad turística en la bahía e impulsar la economía local.

La jefa del Ejecutivo federal mencionó algunas las acciones emprendidas para lograr la pronta recuperación de Acapulco tras los desastres naturales que dejó devastaciones en hoteles, viviendas, escuelas, hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua colapsados.

“Fueron días de incertidumbre y dolor, pero también de solidaridad y coraje... Si algo distingue a este pueblo es su capacidad de resistir, de ponerse de pie y nunca rendirse”, comentó.

Destacó que para demostrar que “Acapulco no está solo”, se lanzó el programa Acapulco Se Transforma Contigo, una estrategia integral para levantar al puerto y abrir la puerta a un futuro mejor.

Mencionó los avances concretos, a lo largo de 11 meses, en infraestructura, movilidad, obras hidráulicas, mejoramiento de espacios públicos, carreteras, escuelas, hospitales, seguridad pública, entre otros.

“Queridas y queridos acapulqueños, lo que hemos logrado en menos de un año, hombro con hombro, es muestra de lo que significa la transformación.

“Acapulco Se Transforma Contigo, no sólo es un programa, es una convicción, que el futuro de construye con la fuerza del pueblo y con el compromiso de un Gobierno que no falla, no abandona y siempre cumple”.

En el segundo día de su gira en la entidad, Claudia Sheinbaum también supervisó los avances de obras del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Acapulco.

Durante el recorrido, destacó la importancia de modernizar la infraestructura portuaria como motor de desarrollo económico, comercial y turístico; además, informó que se realizan acciones para consolidar al puerto como un puerto estratégico del Pacífico.