La nueva SCJN falla 2 mil 600 asuntos en un año, pero resuelve menos que sus antecesores

Desde que fuera instalada el 1 de septiembre de 2025 la SCJN ha sostenido 163 sesiones públicas y presume más de 2 mil 600 asuntos resueltos, pero al mismo tiempo arrastra litigios fiscales multimillonarios rezagados (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfila a cumplir un año bajo la tutela de los primeros ministros en la historia en ser electos mediante voto popular, tal fue la victoria que posibilitó la polémica Reforma Judicial, impulsada por el expresidente López Obrador. No obstante, si aquel movimiento legislativo tuvo como fin lograr que el máximo escenario judicial en México adquiriera transparencia, agilidad y una cercanía con la población sin precedente alguno, los actuales ministros, emergidos de la transformación, se han caracterizado por resolver menos asuntos que sus antecesores y por replicar muchas de las decisiones que otrora criticaron con ahínco.

CLAROSCUROS

Desde que fuera instalada el 1 de septiembre de 2025 la SCJN ha sostenido 163 sesiones públicas y presume más de 2 mil 600 asuntos resueltos, pero al mismo tiempo arrastra litigios fiscales multimillonarios rezagados en el tiempo y fuera de todo plazo marcado por la constitución. Además ha recibido amplias críticas por atender con particular premura los menesteres de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre sus logros, destacan el rescate de los expedientes alusivos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, también fijó criterios sobre lavado de dinero, abuso sexual infantil, factureras, violencia vicaria y acceso al agua, pero mantiene pendientes como la prisión preventiva oficiosa.

Sobre su atasco en otros asuntos, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, recordó que el actual Pleno heredó más de mil 400 asuntos rezagados, algunos con hasta seis años en el archivo, dijo que a principios de este mes quedaban sólo 56. Y sobre la prisión preventiva oficiosa, confió en resolverla este año: “Sí, yo espero que lo saquemos en este año”.

ACIERTOS

Recientemente la Corte reconoció a pueblos indígenas y afromexicanos como terceros interesados en controversias constitucionales que afecten sus derechos; y desde septiembre de 2025 resolvió 56 asuntos relacionados con estas comunidades, principalmente sobre consulta, materia agraria y medio ambiente.

Del mismo modo, los ministros validaron la extinción de 109 fondos y fideicomisos federales ordenada en 2020 y se limitó el pago de intereses por créditos fiscales pagados de más; también permitió reclamar una pensión compensatoria por concubinato aun después de morir la pareja.En un verdadero hito, avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera congelara cuentas sin orden judicial ni petición internacional ante “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, además, evitó nuevos interrogatorios a menores víctimas de abuso sexual, negó a agentes aduaneros suspensiones para frenar sus declaraciones patrimoniales y amparó a ejidatarios de San Salvador Atenco para recibir una “retribución económica” por afectaciones del decreto de 2022 sobre el Lago de Texcoco.

POCA ATENCIÓN

Pese a los logros en materia de justicia social, la realidad es que hoy día, la SCJN exhibe un déficit de 35 por ciento menos asuntos resueltos en su primer año de trabajo, en consonancia, la atención a las sesiones ha caído a menos de un 10% y existen aún hay importantes propuestas de campaña sin cumplir. A decir de analistas, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la pasada Corte votó 3,174 proyectos de sentencia y, en un periodo similar, del 11 de septiembre de 2025 al 24 de agosto de 2026, la nueva integración de la Corte votó 2,059 asuntos a partir de proyectos de sentencia, lo que marca una reducción de asuntos resueltos de más del 35% entre un año y otro.

Aunque podría justificarse este último hecho en virtud de que la nueva Corte se conforma por 9, en lugar de 11 como solía ser, el dato de improductividad se sostiene aun si se divide el número de sentencias entre el número de ministros; cada uno de los nueve ministros elaboraría en promedio 229 proyectos de sentencia votados, mientras que cada uno de los 11 ministros de la conformación anterior elaboró 289.

Otro factor en la baja de la productividad, podría ser la desaparición de dos Salas en virtud de lo estipulado por en la Reforma Judicial, de ahí que ahora todos los asuntos se resuelven en el Pleno. Esto obliga a que todos los ministros voten en cada uno de los asuntos y que el tiempo en que antes se podía destinar a tener dos sesiones paralelas, ahora solo se pueda tener una; en atención a este problema, otra Reforma dio al Pleno de la Corte la posibilidad de operar en secciones para desahogar con mayor eficiencia los asuntos, pero los ministros decidieron no hacerlo, atizando el problema.

El rezago también es individual, existe una disparidad en la cantidad de proyectos que elabora cada ministro: cuando la Corte recibe un asunto, éste se asigna a un ministro para que él y su ponencia elaboren el proyecto de sentencia sobre el cual después el Pleno va a votar y, a pesar de recibir un número similar de asuntos, no todos los ministros elaboraron la misma cantidad de proyectos en este primer año. En ese sentido, la lista de productividad la encabezan Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero y Loretta Ortiz; los que menos proyectos resueltos ostentan son Irving Espinosa y Giovanni Figueroa.

ATASCOS

Los atascos son frecuentes. Cuando un ministro no está de acuerdo con los proyectos de sus compañeros, puede acompañar su voto en contra con un voto particular en el que presentan las razones que sustentan su oposición, ello atasca las deliberaciones. La ministra Sara Irene Herrerías es quien más votos particulares ha emitido con 75, seguida por Lenia Batres, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa con 67, 65 y 64 respectivamente. Por otro lado, los ministros que menos votos en contra han emitido son Arístides Guerrero, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, con 16 cada uno.