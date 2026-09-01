Respaldan senadores de Morena 2° Informe Presidencial, llaman a cerrar filas y descartan divisiones

Senadores de Morena

Senadores de Morena respaldaron el 2° Informe de la Presidenta, Claudia Sheinbaum y llamaron a la unidad y a privilegiar el interés general por encima de los personales a fin de mantener el avance de la transformación con paso firme, y rumbo claro .

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier consideró que fue un Informe de logros, de estabilidad económica, política, social y de liderazgo.

Descartó que Morena llegue dividido como se menciona tras los últimos acontecimientos y recalcó que “se van a quedar con las ganas” aquellos agoreros que vaticinan una fractura al interior del movimiento.

“Aquellos agoreros se van a quedar con las ganas, estamos más unidos que nunca”, aseveró

En su oportunidad, el senador Antonino Morales también respaldó el 2° Informe presidencial y recalcó que la mandataria federal gobierna “con principios y no con ocurrencias”.

Morales Toledo subrayó el liderazgo firme de la mandataria en la defensa de la soberanía nacional, al establecer una política exterior basada en la cooperación, pero sin sometimiento.

Este Informe --agregó--ratifica que la transformación del país avanza con paso firme, rumbo claro y con el pueblo como guía.

En ese sentido Morales Toledo hizo un llamado a la unidad y a privilegiar el interés general por encima de los personales. “No debe haber duda: Claudia Sheinbaum es el faro moral de la Cuarta Transformación. Mi respeto, mi admiración y mi lealtad absoluta a su proyecto de nación”, indicó

El senador destacó los logros del gobierno federal como el incremento del 154% al salario mínimo, la reducción del 51% en homicidios dolosos, y una economía sólida que mantiene al peso como una de las monedas más fuertes del mundo, pese a las presiones externas.

Morales Toledo resaltó el compromiso de la presidenta con Oaxaca, donde subrayó los avances en la modernización del Tren Interoceánico, la ampliación de la carretera Mitla-Tehuantepec, la autopista Salina Cruz-Zihuatanejo, la construcción del aeropuerto de Puerto Escondido, y la rehabilitación de la Refinería de Salina Cruz.

El legislador también ponderó la llegada de los Programas para el Bienestar a más de un millón 735 mil beneficiarios en la entidad, porque, dijo, “la riqueza de México debe traducirse en bienestar para el pueblo”.