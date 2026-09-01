Regresa a México el primer contingente de combate forestal que brindó apoyo en Canadá

La Semarnat y la Conafor informaron del regreso del primer contingente de personal especializado que ofreció apoyo a Canadá en el manejo de incendios forestales en la provincia de Ontario.

La misión estuvo integrada por 104 personas: 100 combatientes y 4 técnicos, quienes permanecieron desplegados del 28 de julio al 29 de agosto en distintas zonas afectadas por siniestros forestales, en coordinación con las autoridades canadienses.

En su estancia, las brigadas mexicanas fueron asignadas a los campamentos de Rinker Lake, Holinshead y Atikokan, donde participaron en la atención de los incendios en la provincia de Ontario.

Como parte de las labores realizadas, se abrieron 19,869 metros de brechas con machete y motosierra; se contribuyó a la contención y control de 2,930 metros de perímetro, así como a la liquidación de 2,940 metros de áreas afectadas.

Asimismo, se reconocieron y rastrearon 370, 427 metros para la identificación de puntos calientes; se liquidaron 736 puntos calientes con herramienta manual y bombas Mark 3; se tendieron 12,998 metros de manguera y se recuperaron 12,327 metros adicionales.

El personal también efectuó 362 descargas de agua y acciones de apoyo al servicio aéreo e intervino en la limpieza, habilitación o construcción de 17 helipistas para fortalecer las operaciones de combate y logística en las zonas de siniestro.

La movilización fue posible por el Memorándum de Entendimiento y del Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá, mecanismos que fortalecen la cooperación bilateral y permiten sumar capacidades ante incendios forestales de gran magnitud.