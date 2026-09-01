Respaldan gobernadores de Morena a Sheinbaum: “Soberanía no se negocia ni se entrega”, recalcan

La Presidenta Claudia Sheinbaum, arropada por gobernadores de Morena (EFE)

Los gobernadores de Morena respaldaron el 2° Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y reconocieron en especial “su firme defensa de México ante el mundo” justo en medio de la crisis que se registra con el gobierno de Estados Unidos.

“Cooperación no significa sometimiento, y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, recalcaron

Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación refrendaron su “absoluto respaldo” a la presidenta Sheinbaum así como su compromiso de seguir trabajando en unidad por una nación más justa, libre, independiente y soberana.

“Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: cuente con nosotras y nosotros. México avanza con dignidad, con rumbo y con la fuerza de su pueblo”, establecieron

Los 24 mandatarios oficialistas también reconocieron el respeto de la presidenta Sheinbaum por el federalismo y su permanente disposición para trabajar en coordinación.

Su liderazgo -agregaron--ha permitido que el bienestar y los proyectos estratégicos lleguen a todas las regiones del país.

En un posicionamiento tras el 2° informe presidencial, los mandatarios estatales aseguraron que México o avanza por el camino de la prosperidad compartida donde se vive “una primavera laboral, con mejores salarios y la pobreza laboral en su mínimo histórico” , una economía estable, un peso fuerte y una inversión extranjera récord.

Al mismo tiempo—agregaron-- se amplían los derechos sociales, educativos, de vivienda y de acceso a la energía. Destaca la inversión histórica de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, que beneficia a más de 42 millones de personas.

En medio de la ola de violencia que se registra en varias regiones del país, los mandatarios destacaron los resultados de una estrategia –dijeron--basada en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.

Recordaron que los homicidios dolosos han disminuido 51 por ciento y, durante 2026, los delitos de alto impacto registran una reducción de 54 por ciento respecto a 2018, avances que se traducen en mayor tranquilidad para las familias.

“Estos resultados expresan una forma de gobernar con honestidad, austeridad y profundo amor al pueblo, que da continuidad y profundiza la transformación”, establecieron