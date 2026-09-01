¿Cuántos sismos habrá durante septiembre 2026 en México? Esto dicen los expertos sobre los movimientos telúricos

¿Cuántos sismos habrá durante septiembre en México? Esto dicen los expertos sobre los movimientos telúricos (JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO)

¿Cuántos sismos habrá en septiembre de 2026 en México? Expertos de la UNAM explican por qué no es posible predecirlos y qué dicen los datos sobre el llamado “septiemble”. — Septiembre apenas comienza y en México a todos nos surge una duda nerviosa: ¿cuántos sismos habrá durante septiembre? La respuesta es muy clara para muchos; sin embargo, es importante entender de donde viene todo esto.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) y especialistas de la UNAM han sido claros respecto a que actualmente no existe una tecnología capaz de determinar con precisión cuándo ocurrirá un sismo, dónde será su epicentro o qué magnitud tendrá. En pocas palabras, hay que recordar que, a pesar de las coincidencias, los sismos no son predecibles.

Y si México registra movimientos telúricos durante este mes, se debe a que el país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que los temblores forman parte de su dinámica geológica habitual.

¿Habrá más sismos en septiembre de 2026?

Arturo Iglesias, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en sismología, reiteró recientemente que los sismos no se pueden predecir y que no existe una herramienta científica que permita anticipar de manera confiable estos fenómenos. También señaló que pueden ocurrir cualquier día y en cualquier mes del año.

Esto es importante porque una cosa es conocer la sismicidad histórica de México y otra muy diferente intentar convertir esos registros en una predicción para septiembre.

Los datos sirven para entender el comportamiento del territorio, identificar zonas de mayor actividad y estudiar los patrones sísmicos. Lo que no permiten es afirmar que durante septiembre de 2026 habrá determinada cantidad de temblores.

¿Es septiembre el mes en el que más tiembla en México?

Los registros históricos del SSN muestran que, desde 1990, septiembre acumula el mayor número de movimientos telúricos registrados entre los meses del año, con 37,825 sismos hasta el 10 de agosto de 2026, de acuerdo con datos retomados de la base del organismo.

Pero eso no significa que septiembre vaya a ser el mes con más sismos todos los años. La propia información señala que las cifras cambian conforme se incorporan nuevos eventos al catálogo.

Además, si en lugar de contar todos los movimientos se observan únicamente los sismos de mayor magnitud, la historia cambia. Un análisis histórico de CENAPRED encontró que septiembre no es necesariamente el mes con más eventos fuertes. Entre 1900 y agosto de 2022, por ejemplo, hubo meses como abril y junio con más sismos de magnitud igual o superior a 6.5.

Así que sí, septiembre tiene una enorme presencia en las estadísticas. Pero no existe una regla geológica que diga que la Tierra debe “cumplir” con un temblor fuerte cada septiembre.

¿Por qué septiembre nos da tanto miedo en México?

Esto se debe a la propia experiencia. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 golpeó las costas de Michoacán y provocó una de las mayores tragedias de la historia reciente de México.

Exactamente 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto, esta vez de magnitud 7.1 y con epicentro en Puebla, volvió a causar graves daños, especialmente en el centro del país.

Y justo el 19 de septiembre de 2022 ocurrió otro sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Michoacán.

¿Los sismos del 19 de septiembre son una coincidencia?

La historia del llamado “septiemble”, marcada por 3 años diferentes, ha alimentado todo tipo de teorías; sin embargo, en 2022, la UNAM señaló que la coincidencia de los tres terremotos del 19-S merecía abrir nuevas líneas de investigación para determinar si existía alguna relación entre ellos. La institución subrayó que el tema debía estudiarse con seriedad, metodología científica y datos, precisamente para separar una pregunta legítima de las especulaciones que suelen aparecer después de un terremoto.

Hasta entonces, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y especialistas habían señalado que no existía evidencia científica suficiente para explicar los tres eventos como parte de un mismo fenómeno. La posibilidad de investigar la coincidencia no significaba, por tanto, que la UNAM hubiera descubierto un patrón capaz de anticipar futuros terremotos. Investigar una posible relación no equivale a poder predecir un sismo.

La ciencia puede estudiar las características de esos terremotos, sus epicentros, mecanismos de ruptura y otros factores para intentar encontrar explicaciones. Lo que todavía no puede hacer es asegurar que el próximo 19 de septiembre ocurrirá un terremoto de determinada magnitud.

Entonces, ¿qué podemos esperar durante septiembre de 2026?

La actividad sísmica cotidiana incluye numerosos movimientos que son tan pequeños que la población ni siquiera los percibe. Otros pueden sentirse en determinadas regiones y algunos, con menor frecuencia, alcanzan magnitudes capaces de provocar daños.

De hecho, especialistas de la UNAM estiman que, en promedio, ocurre un sismo de magnitud superior a 7 aproximadamente cada 1.6 años. Eso es una estadística histórica, no una predicción para septiembre de 2026.