Nueva Escuela Mexicana, cambio histórico en el modelo pedagógico: Mario Delgado

Entrega de reconocimientos a personal de la SEP

“Estamos orgullosos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y que implicó un cambio en el modelo pedagógico que no se había realizado desde Jaime Torres Bodet, y todo en beneficio de las niñas, niños y adolescentes”, expresó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público 2025 al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.

Delgado Carrillo entregó reconocimientos a ocho personas por sus 25, 30 y 40 años de servicio en la dependencia, a quienes dijo que deben sentirse parte del proyecto educativo, el cual tiene una dinámica distinta a la de otros periodos que ha vivido el país.

Asimismo, precisó que la Secretaría de Educación Pública se esfuerza todos los días por estar a la altura de lo que el Sistema Educativo Nacional necesita.

Agregó que las instituciones se construyen con la participación de personas comprometidas que se mantienen firmes para apoyar a quien dirija la SEP.

Indicó que la ceremonia se realizó en el despacho de Vasconcelos por ser el espacio más simbólico de la educación pública en México, “como un pequeño homenaje por todos los años de vida que han dedicado, además de su medalla y los incentivos que habrán de recibir”.

No obstante, Mario Delgado aseguró contar con un respaldo fundamental de servidores públicos de la institución, a quienes agradeció el esfuerzo y sacrificio que realizan en beneficio de la educación, de sus familias y por todas las horas dedicadas al servicio.