Profeco manda revisar cerca de 22 mil vehículos de la Nissan por defectos de luces y tubería

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Nissan México, exhortan a que se revisen 21 mil 924 automotores modelo Magnite del presente año. La razón de este llamado estriba en que 6 mil 877 unidades de la versión Magnite Advance mostraron un fallo al momento de activar las luces altas, puesto que se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, causando un sobrecalentamiento y al emplearlos por lapsos prolongados se derretiría el conector y los faros dejarían de funcionar.

A raíz de que este defecto podría propiciar un evento térmico, Nissan hará un reajuste del módulo IPDM y cambiará el conector de los faros izquierdo y derecho, sin costo para los propietarios afectados.

Por otro lado, hay 15 mil 047 vehículos del mismo modelo y año en donde la tubería ABS corre el riesgo de entrar en contacto con el protector térmico del turbo debido a una holgura incorrecta entre ellos, causando afectaciones por abrasión en la superficie de la tubería, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y reducción en la capacidad de frenado del auto. Esta circunstancia podría derivar en un mal funcionamiento o incluso un accidente o colisión.

Nissan México se comprometió a inspeccionar la tubería ABS y ajustar la holgura entre ella y el protector térmico en caso de detectarse una separación menor a 20 mm, sin que esto implique un gasto extra para los posibles afectados.

La campaña de reajuste de daños para ambos casos inició este mes y seguirá de manera indefinida. La compañía automotriz dará a conocer los llamados en la liga directa https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-arevision.html y contactará a los consumidores vía teléfono, correos electrónicos, mensajes de texto y cartas a domicilio.