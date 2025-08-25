Canaco CDMX presenta evidencia de invasión china y daños a empresarios del Centro histórico 

Canaco CDMX denuncia sigue invasión productos chinos Canaco de la Ciudad de México, denunció que continúa la invasión de productos chinos introducidos ilegalmente al país, y de mala calidad, que han desplazado a los empresarios mexicanos (La Crónica de Hoy)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Ciudad de México denunció el impacto implicado el crecimiento explosivo y la invasión de productos chinos, así como de bodegas y plazas comerciales irregulares, particularmente en el Centro Histórico de la capital del país.

En un estudio del organismo empresarial encontró invasión de inmuebles de uso habitacional o estacionamientos para usarlos como bodegas de productos chinos, sobrepeso en inmuebles no diseñados para uso mercantil.

En la evaluación detecta en primera instancia que existen más de 600 bodegas y plazas comerciales operadas por empresarios chinos, muchas de las cuales han invadido edificios históricos, así como de estacionamientos con un uso irregular de dichos inmuebles.

En este sentido, se puso como ejemplo que, en calles como Peña y Peña, Manuel Doblado y Bolivia, departamentos habitacionales han sido transformados en bodegas y existen plazas ilegales, como la clausurada en Izazaga 89, que fue intervenida por operar sin permisos y por representar riesgos estructurales y de protección civil.

De hecho, el peso de la mercancía almacenada en inmuebles no diseñados para ese uso se considera como un peligro latente, ello aunado a la operación ilegal y los riesgos estructurales, como algunos incendios que se han registrado en sus bodegas.

Desplazamiento del comercio tradicional

La Canaco señaló que la invasión de empresarios chinos ha generado un desplazamiento del comercio tradicional, ya que hay más de 3,500 establecimientos asiáticos que representan el 20% del total en la zona, afectando negocios históricos como tiendas de vestidos de novia y muebles, entre muchos más.

Ante tal panorama, en el análisis de la Canaco Ciudad de México, advierte que la situación actual, se ha traducido en un desplome hasta de 60% en ventas para muchas empresas nacionales como consecuencia de la distribución de productos chinos, muchos de ellos de mala calidad y dudosa internación al país, además de que son descargados por tráiler en la noche y se ha generado una invasión de “diableros”

en la zona.

Esta situación ha ocasionado la gentrificación comercial que ha desplazado a la población residente, además de que se tiene conocimiento del uso de supuestas organizaciones indígenas que se utilizan como fachada para comercializar los productos chinos.

Para hacer frente a la alarmante situación que se vive tanto en inmuebles utilizados como bodegas con sobrecarga en el peso de los inmuebles, no diseñados para ese uso, el desplazamiento de población residente del Centro Histórico, afectaciones económicas a los empresarios mexicanos, así como la introducción ilegal de productos chinos de mala calidad, la Canaco destacó la importancia de implementar acciones estratégicas urgentes como:

Una revisión de usos de suelo y permisos en inmuebles ocupados por comercio asiático, el fortalecimiento de la fiscalización aduanera para evitar evasión de aranceles, protección del comercio local y artesanal con campañas de autenticidad y diferenciación, así como el diseño de polígonos de restricción comercial para preservar la vocación habitacional y cultural del Centro Histórico.