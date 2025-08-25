Pretende MC bajar la edad para votar de los 18 a 16 años en la próxima reforma electoral

El senador Clemente Castañeda asegura que MC busca empoderar a las juventudes en los procesos electorales

Con un gran impacto en el sector juvenil de la población, Movimiento Ciudadano buscará introducir en la reforma electoral la reducción de la edad para votar de 18 a 16 años la eda con lo cual se busca empoderar a los jóvenes en los procesos electorales.

“ A las juventudes les exigimos mucho y las atendemos poco; nos parece que ésta es una buena manera de reconocer a las juventudes como sujetos políticos de derecho, por eso nosotros estamos planteando, como se hace ya en otros países, que a partir de los 16 años se pueda votar”, anunció el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda.

Recordó que en diferentes países ya se debate el reconocimiento al derecho de votar en personas de 16 años de edad. En países como Alemania, Australia, Escocia, Brasil, Argentina y Ecuador ya se contempla el voto de los jóvenes para diferentes elecciones.

En México—agrego-- los jóvenes de 16 y 17 años de edad pueden trabajar y pagar impuestos, por tanto, deberían tener voz y voto en los procesos democráticos para elegir a sus representantes. Además, son las juventudes, las principales afectadas en las políticas públicas sobre educación, medio ambiente, salud, deporte, entre otras.

Clemente Castañeda, adelantó que en la discusión de la reforma electoral propondrán fortalecer la participación de las y los jóvenes en los procesos democráticos estableciendo el derecho a votar desde los 16 años.

“Si ya estamos en una discusión sobre derechos político electorales deberíamos de ampliar derechos, hay que discutir a qué derechos nos referimos. De entrada reconocer que ya están en una edad y condiciones de involucrarse activamente en la vida pública, de poder elegir a sus representantes”, dijo

El senador jalisciense señaló que una reforma electoral que surge desde la cúpula del poder, de fondo, solo pretende mantener el poder: esta debería salir desde las minorías y de la oposición.

“La reforma electoral, si no atiende problemas como la violencia en las campañas políticas, el dinero sucio que financia muchas de estas candidaturas, si no empareja la cancha electoral, pues es una reforma que no tiene razón de ser. Será una reforma que proviene desde el poder, orientada a la conservación del poder, no a ser más democrático y más representativo el sistema electoral mexicano”.

Castañeda señaló que Movimiento Ciudadano presentará próximamente su visión integral del sistema electoral, junto con la propuesta reconocer el derecho a votar desde los 16 años de edad.

“Nosotros estamos pensando en una serie de derechos cívico políticos, hay que empoderar a las juventudes”, puntualizó.