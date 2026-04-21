Anticipan diputados del PAN celebración del Día de la Niña y el Niño

CDMX — Diputados del PAN adelantaron la celebración del 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, con un espectáculo que se asemejó al show K-pop con el fin de fortalecer los lazos de convivencia entre padres e hijos.

Más de 5 mil personas se reunieron en Atizapán de Zaragoza, Edomex, para celebrar el Día de la Niña y el Niño en un evento encabezado por el diputado local y dirigente estatal del PAN, Anuar Azar, quien enfatizó en la convivencia familiar.

En un ambiente festivo, dinámicas y un espectáculo dirigido al público infantil, Azar destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer los lazos entre padres e hijos.

“Lo más importante que tenemos todos los seres humanos son nuestros hijos”, expresó ante los asistentes, quienes respondieron con entusiasmo durante las distintas actividades.

Anuar Azar también reconoció el papel de las madres y padres de familia, en especial de quienes enfrentan retos cotidianos para sacar adelante a sus hijos. Durante su intervención, pidió un aplauso para las “mamás trabajadoras” y los “papás luchones”, destacando su esfuerzo diario.

A través de sus redes sociales, el panista subrayó que la celebración tuvo como objetivo generar momentos de felicidad y unión familiar. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir acompañando a las familias de Atizapán con actividades y servicios que contribuyan a mejorar su cálida de vida.