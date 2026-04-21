Zoé Robledo: crecimiento del IMSS viable y sostenible, con eficiencia del gasto, transparencia y ampliación de ingresos

Zoé Robledo, director general del IMSS En el marco de la 8ª Reunión Regional Zona Sureste 2026, el director general del IMSS, Zoé Robledo aseveró que el crecimiento del IMSS es viable y sostenible, con eficiencia del gasto, transparencia y ampliación de ingresos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que el crecimiento del instituto es viable y sostenible, siempre que se consolide un modelo basado en la eficiencia del gasto, la transparencia y la ampliación de los ingresos.

Aseveró que el IMSS vive una etapa de transformación profunda, marcada por la expansión de infraestructura, la contratación histórica de personal médico y el fortalecimiento de los servicios.

En la actualidad, añadió, el instituto cuenta con 25 frentes de obra hospitalaria en marcha en todo el país, reflejo de una política de crecimiento sin precedentes.

En el marco de la inauguración de la 8ª Reunión Regional, que tuvo lugar en Campeche y reunió a representantes del IMSS en aquella entidad, así como de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz Norte y Sur, Yucatán.

Robledo Aburto resaltó el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura hospitalaria, como es el caso del recién inaugurado Hospital de Gineco Pediatría No. 15 en Ciudad del Carmen “el primero en ser construido en la entidad desde 1970, representa un avance significativo en la atención médica de la región”.

Asimismo, subrayó que el IMSS ha impulsado diversas estrategias para fortalecer sus ingresos como la incorporación de más de 400 mil trabajadores independientes, afiliación de Personas Trabajadoras del Hogar y mexicanos en el extranjero, avances en la formalización de trabajadores de plataformas digitales y nuevos esquemas para jornaleros agrícolas.

El principal reto no es solo crecer, sino hacerlo mejor, aseveró y en ese sentido, precisó que el IMSS puso en marcha la digitalización total de procesos clínicos y administrativos, el uso de expedientes electrónicos desarrollados internamente, mejores mecanismos de compra consolidada de medicamentos, un control más riguroso en el ejercicio del gasto y estrategias para eliminar fugas de recursos y actos de corrupción y el fortalecimiento del Primer Nivel de atención con un enfoque

preventivo, a través de la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, orientada a detectar enfermedades de forma temprana.

Aunado a lo anterior, se avanza en proyectos estratégicos como la creación de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), para facilitar la incorporación de más mujeres al mercado laboral.

El director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero, informó que en el histórico del cumplimiento de acuerdos en las Reuniones Regionales del Sureste, de 3,349 se han cumplido 2,822, el 84%; en tanto, en las UMAE, 335 acuerdos suscritos y 277 cumplidos, que representan el 82%.

En el encuentro, los representantes del IMSS en los estados, directores normativos y de UMAE revisarán temas prioritarios para mejorar la operación del Seguro Social en aspectos como Integridad en el Servicio Público, Trato Digno, digitalización de procesos institucionales, CECI, expediente clínico y derechos humanos, entre otros.