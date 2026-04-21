Resultados del Melate Retro 21 de abril: números ganadores del sorteo 1627 (Lotería Nacional)

Aquí te compartiremos la combinación ganadora del sorteo 1627 del Melate Retro de hoy, en cuanto sean publicados los números oficiales por Lotería Nacional.

El Sorteo 1626 otorgó 2 millones 226 mil pesos a 53 ganadores del torneo realizado el pasado 18 de abril de 2026, donde no hubo ni primer ni segundo lugar. Estas 53 personas acertaron cinco números naturales de los seis, por lo que el premio puede ser aún mayor si participas en el sorteo de este martes 21 de abril, cuya bolsa mínima garantizada es de por lo menos 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.





Resultados Melate Retro de hoy: números ganadores del sorteo 1627

Este martes 21 de abril de 2026 se llevará a cabo el Sorteo 1627 del Melate Retro, un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel 19 de agosto de 1984, cuando se estrenó por primera vez este juego.

Este sorteo se realiza los días martes y sábados de cada semana a las 21:00 horas. Los resultados del sorteo 1627 serán publicados a través de las redes sociales de la Lotería Nacional, por lo que aquí actualizaremos la combinación ganadora de hoy para que te mantengas atento.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate Retro 1627

El proceso del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

Tras concluir el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública.

¿Cómo jugar Melate Retro?

El funcionamiento del Melate Retro es directo. Cada jugador puede elegir entre 6 y 10 números, todos dentro del rango del 1 al 39. Durante el sorteo se extraen siete esferas: las primeras seis corresponden a los números naturales y la séptima es el número adicional, que se asigna de manera automática.

El objetivo es acertar la mayor cantidad de números posibles. Para acceder a premios menores basta con combinar al menos un número natural y el adicional, mientras que los premios más elevados dependen del total de aciertos y del número de ganadores. Los primeros cuatro lugares cuentan con montos variables, y del quinto al séptimo, los premios son fijos.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1627?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en cualquier expendio autorizado. En estos puntos, un agente puede ingresar el boleto en la terminal correspondiente y confirmar de inmediato si fue premiado.

Fecha límite para cobrar el Sorteo Melate Retro

El plazo para el cobro de los premios es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso o sorteo. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho a cobro del premio habrá caducado.