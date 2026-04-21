Calendario Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo es el próximo pago para adultos mayores? Conoce cuándo te caerá el próximo pago de la Pensión Bienestar (Programas para el Bienestar)

Con la entrega de tarjetas para quienes concluyeron su registro de la Pensión Bienestar, algunas personas se preguntan cuándo será el próximo depósito de este apoyo económico.

El pago de la Pensión Bienestar se realiza de manera bimestral, siendo el último pago de este 2026 en marzo, por lo que se espera que el siguiente depósito se realice en el mes de mayo.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Bienestar?

El pago de la Pensión Bienestar se realizará a lo largo del mes de mayo, de manera calendarizada según la inicial del primer apellido del beneficiario.

Sin embargo, a pesar de que se conoce que el siguiente pago de la Pensión Bienestar se realizará en mayo, aún no existe una fecha oficial confirmada para el inicio de estos.

Calendario de pagos Pensión Bienestar de mayo 2026

Aunque aún no se haya publicado el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de mayo por parte de las autoridades, recuerda que los pagos únicamente se realizan en días hábiles, por lo que es probable que los depósitos comiencen a partir del lunes 4 de mayo.

Esto debido a que el viernes 1 de mayo será día inhábil ya que se conmemora el Día del Trabajo, mientras que el sábado 2 y domingo 3 también son considerados no laborables.

¿Cuántas Pensiones del Bienestar hay?

Se conoce como Pensión Bienestar al conjunto de pensiones que otorga el Gobierno de México y que cubren a los adultos mayores, así como a las mujeres de 60 a 64 años de edad.

A estas pensiones se les conoce individualmente como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

Los registros para volverte uno de sus beneficiarios y recibir el apoyo económico que estos ofrecen se abren de manera periódica, por lo que deberás estar al pendiente de los medios oficiales del gobierno.

¿Cuál es el monto de la Pensión del Bienestar este 2026?

El pago de estas pensiones se realiza de manera bimestral; para quienes pertenecen a la Pensión Mujeres Bienestar el monto que se les deposita es de $3,100 pesos y, en la Pensión Adultos Mayores, el pago es de $6,400 pesos.

En el caso de las mujeres, una vez que cumplen los 65 años, pasan a ser beneficiarias de la Pensión Adultos Mayores, recibiendo el aumento correspondiente al de este programa social.