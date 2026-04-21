Tras 5 horas de debate, Morena alcanza mayoría calificada para reformar Constitución y crear ley sobre feminicidio

CDMX — La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 73 de la Constitución en el que se faculta al Congreso de la Unión a legislar las leyes contra el feminicidio.

Con 467 votos en pro y cinco horas de debate, Morena obtuvo la mayoría calificada.

En el PAN, las legisladoras encararon a la bancada guinda y les reprocharon a sus asambleístas que cada día más de 10 mujeres sean asesinadas en los contextos de la violencia machista y patriarcal.

Previamente, el pleno de la Cámara baja guardó un minuto de silencio por las víctimas mortales que dejó un tirador en las Pirámides de Teotihuacán (las de ‘La Luna’), entre ellas una turista canadiense.