Santander lanza app para atender a personas con discapacidad auditiva y del habla en sucursales 

Banco Santander atención inclusiva Banco Santander presentó su nueva app “Háblalo” primera aplicación que permita a sus clientes con discapacidad auditiva o del habla poder comunicarse dentro de las sucursales bancarias

Banco Santander México hizo el lanzamiento de su nueva herramienta “¡Háblalo!”, la primera a nivel nacional diseñada para que personas con discapacidad auditiva o del habla puedan comunicarse sin barreras dentro de las sucursales bancarias.

Con esta herramienta gratuita, que convierte voz en texto, texto en voz y ofrece pictogramas y mensajes precargados, el banco se convierte en pionero en inclusión financiera a nivel nacional.

La app busca garantizar una atención accesible, digna y personalizada, marcando un precedente en el sistema financiero mexicano y enviando un mensaje contundente: la tecnología debe estar al servicio de todas las personas, sin excepciones, promoviendo así, una total accesibilidad inclusiva para todos sus clientes, que rompe barreras.

La app fue presentada en una sucursal de la Ciudad de México, por: Mateo Salvatto, CEO y Fundador de Asteroid Technologies y creador de la aplicación ¡Háblalo!; Geraldina González de la Vega, Presidenta del COPRED; Carmen Arroyo, Directora General de Supervisión en CONDUSEF, y Adriana Arjona García Subdirectora del área de Cultura de Inclusión en Banco Santander México.

Durante la presentación, personas con diversas discapacidades probaron las funcionalidades de la app y coincidieron en que representa una solución práctica y un primer paso muy valioso para facilitarles los servicios en las sucursales de Santander, pero también les resultará útil para cualquier otro servicio por su diseño.

¡Háblalo! es una aplicación desarrollada para eliminar barreras de comunicación y garantizar una experiencia accesible y digna para todas las personas, al permitir a los usuarios expresarse mediante texto, voz, pictogramas y lectura en pantalla, generando una experiencia de atención adaptada a las necesidades individuales de cada cliente.

Al respecto, Juan Villafuerte, director general Adjunto de Distribución y Canales de Banco Santander subrayó que con ¡Háblalo! no solo se logró abrir un nuevo canal de comunicación, sino que también se están eliminando barreras que han limitado a muchas personas para acceder a los servicios financieros.

“Queremos que todos, sin importar cómo se comuniquen, reciban la misma atención y trato. En Santander creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas, sin excepciones. Con ¡Háblalo! damos un paso más hacia una atención basada en la inclusión”, enfatizó.

Múltiples formas de comunicación

Cabe destacar que la app ofrece múltiples formas de comunicación que sirven a los clientes con estas discapacidades para sus trámites en el banco, pero también para relacionarse con cualquier otro servicio por su versatilidad:

* Texto a voz y voz a texto, para que los clientes y los ejecutivos que los atienden puedan comunicarse y entender mensajes sin barreras.

* Chat interactivo, que convierte mensajes de voz en texto y viceversa, garantizando que la comunicación sea fluida y accesible para todos.

* Teclado personalizado para escribir y reproducir en voz los mensajes.

* Pictogramas que representan frases comunes y que se pueden reproducir en voz, adaptándose a las necesidades individuales, funcionalidad que es un paso significativo hacia la creación de un entorno más inclusivo y accesible.

* Mensajes sobre servicios bancarios: la app tiene precargados mensajes específicos sobre servicios bancarios que simplifican la atención en sucursal anticipándose a las necesidades de los clientes.

La aplicación está disponible para descarga gratuita y podrá utilizarse en todas las sucursales de Santander que cuenten con señalización especial y un código QR para activarla en el momento.