INE y Comisión Presidencial inician camino a la reforma electoral

CDMX — Un primer paso a la reforma electoral fue dado ayer, cuando a instancias de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se sostuvo la primera reunión entre Pablo Gómez Álvarez, comisionado presidencial para ese proceso, y los consejeros del INE.

El primer acuerdo es la creación de una instancia que sirva de enlace entre la Comisión Presidencial y el órgano electoral.

presidente de la Comisión Presidencial para la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, informó que en reunión con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se acordó crear grupos de trabajo críticos que van a aportar los argumentos para avanzar en la construcción de una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

Luego de más de dos horas de reunión en la biblioteca del Palacio de Cobián, Gómez Álvarez explicó que ahorita no “están en la redacción de nada, además dejó en firme que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum siempre va a impulsar y a respetar la autonomía de los órganos administrativos, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hemos escuchado los puntos de vista de la mayor parte de los consejeros electorales, miembros, integrantes, también del Consejo General del INE. Ellos han escuchado recomendaciones de parte nuestra, y hemos acordado de hacer un listado de temas, de carácter técnico, le llaman ellos, en la materia electoral con ese listado vamos a integrar grupos de trabajo para mantener un contacto permanente durante todo este tiempo”, dijo Pablo Gómez, extitular de la UIF.

Indicó que la encargada de enviar ese listado es la consejera presidenta del INE, e inmediatamente empezarán a hacerse los grupos de trabajo, mañana o puede ser en cualquier.

Aclaró que en este momento aún no es momento de redacción de ninguna iniciativa.

“Estamos en el momento de la crítica, de la crítica de nuestro sistema electoral. De esta crítica saldrán pues los elementos para cambiar la ley”.

Pablo Gómez también comento la comisión va a dar inicio en los próximo días las audiencias públicas, con gente que quiera participar, que se inscribirá, y estas audiencias se realizarán en la Segob, donde, destacó, hay un amplio Salón Revolución.

Comentó que se abrirá un portal para que los interesados se inscriban y en breve quedará listo.

Los asistentes manifestaron coincidencias en esta primera reunión, entre las que destaca la necesidad de una reforma que fortalezca el sistema electoral mexicano, así como su compromiso y responsabilidad en los trabajos que se realizarán.

En la sede de la Secretaría de Gobernación, se acordó crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a los temas, así como un listado de temas electorales específicos a analizar.

En el encuentro, la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, acompañada de las y los consejeros, sostuvo que el INE está comprometido en aportar datos técnicos y operativos.

Estableció que al INE le ocupa la parte técnica y operativa de los procesos electorales y debe dar a los ciudadanos la confianza de que lo que se establezca en la reforma electoral se puede operar con garantía.

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, así como sus integrantes: la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; el titular de la Coordinación de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y el Coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En la biblioteca de la Secretaría de Gobernación, también acudieron las consejeras Rita Bell López Vences; Claudia Zavala Pérez, Norma De La Cruz Magaña y los Consejeros Martín Faz Mora; Jorge Montaño Ventura; Arturo Castillo Loza y Uuc-kib Espadas Ancona y la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino.

Entre otros, los temas que se abordaron en la reunión por parte del INE fueron: organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales; tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales; el diseño de la educación cívica, la especialización técnica y operativa del personal; el uso de nuevas tecnologías; fiscalización; la importancia de que la reforma electoral se fortalezca con base en un trabajo conjunto; la autonomía legal y financiera; transparencia, y el modelo de comunicación política.