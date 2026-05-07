Por unanimidad SEP y autoridades educativas estatales acuerdan concluir el ciclo escolar, el próximo 5 de junio

Se modifica cierre de ciclo escolar La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado y autoridades educativas estatales acordaron por unanimidad concluir el ciclo escolar, el próximo 5 de junio

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo y las secretarías de Educación de las entidades federativas acordaron de manera unánime concluir el presente ciclo escolar 2025-2026, el próximo 5 de junio.

El ajuste al calendario escolar, aplica tanto para escuelas públicas como privadas de Educación Básica y Media Superior a nivel nacional, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol.

La dependencia puntualizó que dicha decisión colegiada se dio en el marco de la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se plantearon necesidades expuestas con anticipación por 10 entidades federativas, así como una solicitud presentada en reuniones de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Como parte de dicho acuerdo, encabezado por el secretario de Educación Pública y presidente de este órgano colegiado, Delgado Carrillo y las 32 autoridades educativas, acordaron que el presente ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio.

Asimismo, se precisó que las labores administrativas de cierre concluirán el 12 de junio y el Consejo Técnico Escolar (CTE) previsto para el 29 de mayo, se cambia al 8 de junio.

El órgano colegiado determinó que el 10 de agosto terminará el receso escolar para que en esa semana las comunidades escolares regresen a sus actividades y participar en sesiones de CTE fase intensiva y preparar el inicio del siguiente ciclo lectivo.

Asimismo, para no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes, enfocadas en reforzar conocimientos y atender las necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.

El arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN).

La dependencia subrayó que con estas acciones, las autoridades educativas garantizan el cumplimiento del plan y programas de estudios, así como la atención de las necesidades expresadas por las entidades federativas y el compromiso internacional de nuestro país.

Se reconoció o agradeció la dedicación y acompañamiento de maestras, maestros, directoras, directores, supervisoras, supervisores, jefas y jefes de sector, así como de toda la estructura educativa y administrativa del magisterio, además del respaldo de madres, padres y familias, quienes contribuyen permanentemente al máximo aprovechamiento educativo de las y los estudiantes.