¡Ya es oficial! Estas son las nuevas fechas del calendario escolar de la SEP: lo que debes saber sobre el fin del curso y nuevo inicio en agosto

El calendario escolar acaba de dar un giro inesperado. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó modificaciones oficiales para el cierre del ciclo escolar 2025-2026, una decisión que ya comenzó a ocasionar preguntas entre padres de familia y conversaciones en las escuelas de todo México.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por las secretarias y secretarios de educación de todo el país, el cierre de clases se adelantará al próximo 5 de junio, mientras que las actividades administrativas concluirán el 12 de junio.

La noticia llega en medio de los rumores desatados tras las temperaturas sofocantes y los salones convertidos en hornos en algunas regiones, así como la expectativa por la llegada del Mundial 2026, evento que tendrá a México como una de sus sedes principales.

El ajuste busca proteger la salud de millones de estudiantes y docentes frente a las altas temperaturas que se esperan durante junio y julio, meses donde el calor suele sentirse como una plancha encendida sobre varias regiones del país.

¿Cuándo regresan los alumnos a clases en 2026?

Asimismo, el nuevo calendario ya tiene fechas definidas para el regreso:

La SEP informó que las y los maestros volverán el 10 de agosto para participar en una semana de Consejo Técnico Escolar, donde prepararán el siguiente ciclo académico.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto, se llevarán a cabo dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes, una estrategia que busca recuperar contenidos clave y evitar rezagos escolares.

Finalmente, el arranque oficial del Ciclo Escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto.

¡Tenemos noticias! 📢



Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

Ola de calor y Mundial 2026, las razones del cambio

La modificación del calendario ocurrió luego de que las autoridades educativas señalaron que la medida responde principalmente a la intensa ola de calor que atraviesa México y que continuará durante buena parte del verano.

En distintos estados del país, los termómetros han superado niveles históricos, generando preocupación por golpes de calor, deshidratación y afectaciones en escuelas que no cuentan con ventilación adecuada.

A esto se suma la organización del Mundial de Futbol 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y que traerá una enorme movilización en ciudades mexicanas.

La combinación entre el clima extremo, la logística internacional y la movilidad urbana obligó a replantear el cierre del ciclo escolar para evitar complicaciones mayores.

¿Se perderán clases por el ajuste del calendario escolar?

Una de las dudas más frecuentes entre madres, padres y estudiantes tiene que ver con el cumplimiento académico. Sin embargo, las autoridades aseguraron que el cambio no afectará los objetivos educativos del ciclo.

La SEP garantizó que se cumplirá con lo establecido en el plan de estudios y que el aprendizaje de las y los estudiantes estará cubierto mediante las semanas de reforzamiento programadas antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Las nuevas fechas del calendario escolar en 2026

Fin de clases: 5 de junio de 2026

Fin de labores administrativas: 12 de junio de 2026

Consejo Técnico Escolar: inicia el 10 de agosto

Reforzamiento académico: del 17 al 28 de agosto

Inicio del ciclo escolar 2026-2027: 31 de agosto de 2026

Padres y alumnos reaccionan al nuevo calendario escolar

La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente entre estudiantes que celebraron el cierre anticipado de clases.

Mientras algunos padres consideran positiva la medida por las altas temperaturas, otros ven en esto una oportunidad para comenzar a reorganizar vacaciones, trabajo y actividades familiares.