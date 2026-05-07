Mariela Gutiérrez apoya a Presidenta; “el país exige responsabilidad, unidad y claridad de rumbo”

Reunión Palacio Nacional

Luego de sostener una reunión con la Presidenta de la republica, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante afirmó que llegaron a una afirmación en común “el momento que vive el país exige responsabilidad, unidad y claridad de rumbo”. A esta reunión en Palacio Nacional también asistieron los coordinadores parlamentarios de Morena y aliados.

La legisladora mexiquense declaró que desde el Senado se debe actuar con altura de miras, teniendo en cuenta que las reformas impulsadas en esta etapa buscan fortalecer la soberanía nacional, ampliar derechos y consolidar un modelo de justicia social más cercano al pueblo.

Además señaló que “Lo verdaderamente importante es garantizar que el país continúe avanzando con estabilidad, democracia, libertades y bienestar para las familias mexicanas”.

Por ultimo reafirmo su compromiso de seguir trabajando en beneficio del pueblo, el fortalecimiento de las instituciones y la construcción de un México más justo, más igualitario y con mayor soberanía.

“Hoy más que nunca se requiere responsabilidad política, unidad y convicción para seguir construyendo un país con derechos, oportunidades y dignidad para todas y todos” finalizó.