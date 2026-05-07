Velasco se reúne con el nuncio apostólico Spiteri para afianzar hermandad entre México-El Vaticano

Reunión Velasco-Spiteri

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo un encuentro con Joseph Spiteri, nuncio apostólico de la Santa Sede en México.

Durante la reunión, dialogaron sobre la relevancia de fortalecer la cooperación y la visión humanista compartida entre México y El Vaticano.

Asimismo, conversaron sobre visitas de alto nivel para fortalecer los vínculos bilaterales.

Esta reunión sucede meses después de que la presidenta Claudia Sheinbaum conversara mediante llamada telefónica con el papa León XIV para reiterarle su invitación a México.

En dicha plática en diciembre, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que por motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, ambos coincidieron en que es un símbolo de identidad y paz para los mexicanos.

Después, en enero el pontífice expresó su deseo de visitar el país “muy pronto” a fin de encomendar su pontificado a la virgen de Guadalupe.

Precisó que le gustaría rezar en la Basílica de Guadalupe y fortalecer el camino pastoral de la iglesia mexicana.

Sin embargo, la Santa Sede adelantó que la eventual visita de León XIV a México no se realizará en este año.

La sala de prensa del Vaticano comentó que por el momento el viaje al país no se encuentra en la agenda de este año, destacó la periodista Valentina Alazraki.