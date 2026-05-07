Aseguran 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo ocultas en automóvil en Chihuahua

Detenidos Detenidos con pastillas de metanfetamina y dosis de fentanilo. (SSPC)

Autoridades detuvieron a dos personas y aseguraron 20 kilos de metanfetamina y 25 mil dosis de fentanilo en el estado de Chihuahua.

Los agentes interceptaron un vehículo sobre la Carretera Federal 45, tramo Chihuahua–Juárez, al que se le marcó el alto para realizar una inspección de seguridad.

Durante la revisión, un binomio canino realizó un marcaje positivo en las puertas de la unidad, donde detectaron alteraciones en su estructura metálica que ocultaban compartimentos, dentro de los cuales localizaron diversos paquetes envueltos en plástico que contenían aproximadamente 20 kilos de metanfetamina y un recipiente con 25 mil pastillas de fentanilo.