“La CDMX está gobernada por cárteles”, asegura asesor de seguridad de Trump

Stephen Miller, asesor senior de Donald, subraya que grupos criminales son los que gobiernan la capital del país (Archivo)

CDMX — “Si tus ciudades son más violentas que estas ciudades, más violentas que Bagdad, más violentas que comunidades en Etiopía y lugares que muchos estadounidenses nunca soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos en el planeta, las ciudades demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México que está gobernada por cárteles criminales, ¿cómo puedes perseguir la felicidad?”, así, aseguró Stephen Miller, asesor senior de la Casa Blanca en entrevista con la cadena Fox News.

Stephen Miller, el cerebro de la ofensiva de Trump contra los inmigrantes sin papeles en la Ciudad de Los Ángeles, insistió al comparar la inseguridad que viven las ciudades demócratas en Estados Unidos y territorios en conflicto con la CDMX, de la que subrayó es gobernada por grupos criminales.

El asesor de la Casa Blanca justificó la medida que lleva a cabo el presidente Donald Trump con el despliegue de fuerzas federales en Chicago al argumentar que la Ciudad de los Vientos tenía índices de inseguridad superiores a los de Bagdad, en Irak, en regiones en Etiopía, o de la Ciudad de México.

Sin soltar el tema, el funcionario estadounidense Trump cuenta con la máxima autoridad para supervisar la aplicación de la ley federal, que es superior a la aplicación de la ley estatal y local.

DEMÓCRATAS

En la misma línea, señaló que los grupos criminales que operan en las ciudades demócratas trabajan “hasta cierto nivel” con cárteles de la droga transnacionales

“Estas pandillas están apoyando materiales terroristas, que es la función principal del gobierno Federal: defender y proteger”, añadió.

Miller reiteró que el Gobierno del mandatario republicano ha mantenido un enfrentamiento con las autoridades de Chicago y del estado al que pertenece, Illinois, porque el presidente está amenazando con replicar el despliegue en Washington en esa ciudad, ambas con alcaldes demócratas.

“Cuando tengo a un tipo como JB Pritzker (el gobernador de Illinois) criticándonos antes incluso de que lleguemos, digo: ‘La siguiente debería ser Chicago’. Como todos saben, Chicago es un campo de muerte en este momento y no lo reconocen”, aseguró Trump, pese a que no se encuentra entre las ciudades con más delincuencia del país.

ANTECEDENTE

Miller es el principal orquestador de la estrategia de seguridad nacional, y quien coordina varias de las políticas migratorias de Trump, diseñó algunas de las medidas más extremas del primer mandato de Trump aumentó su poder e influencia en la Casa Blanca con los cargos de subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional.

El asesor de Trump fue el cerebro detrás de varias de las políticas migratorias más duras del segundo mandato del líder MAGA, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento, las deportaciones masivas o la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur.

La Crónica de Hoy/2025