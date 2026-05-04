ISSSTE realiza jornada de reconstrucción mamaria en mujeres afectadas por cáncer de mama

Jornada de reconstrucción mamaria El Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto” del ISSSTE en Mérida, Yucatán realizó una jornada de reconstrucción mamaria, en beneficio de 12 mujeres derechohabientes y no afiliadas

En beneficio de mujeres que fueron tratadas por cáncer de mama, el Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto” del ISSSTE en Mérida, Yucatán, realizó una jornada quirúrgica de reconstrucción mamaria, en beneficio de 12 mujeres derechohabientes y no.

Los pasados 1º al 3 de mayo, en la Clínica Hospital “Cancún”, en Quintana Roo, se llevaron a cabo dichos procedimientos, los cuales, señaló Omar Bermúdez Ferro, director del Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto”, son una etapa fundamental dentro del tratamiento integral, ya que contribuye a la recuperación física, el bienestar emocional, la autoestima y la reintegración social de las pacientes.

Lo anterior, fue resultado de la coordinación entre autoridades estatales y la Fundación Reconstruir es Volver a Vivir, como parte del compromiso institucional con la atención integral de las pacientes que fueron diagnosticadas con esta enfermedad, que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células malignas en el tejido mamario.

Bermúdez Ferro enfatizó que todas las mujeres fueron dadas de alta sin complicaciones, al tiempo que aseveró que “la reconstrucción mamaria es un derecho, es la última etapa de un tratamiento que le salvó la vida a una mujer y busca recuperar su integridad”.

Familiares y personas cercanas a las pacientes reconocieron la calidad y compromiso del personal médico de la institución por dedicar una jornada a la realización de este procedimiento seguro, que ayuda a superar la pérdida de la mama.

Luz Virginia Cruz, madre de Diana Burgos, externó su agradecimiento por la oportunidad de que su hija haya sido una de las beneficiadas, “estoy muy agradecida por la oportunidad de vida que le están dando a mi hija. Como padres creo que una noticia así nos quiebra cuando sabemos que es cáncer lo que tiene, pero esta oportunidad que nos están dando es lo que nos motiva a creer en la institución”, señaló.

A su vez, Tania Dana, conocida de la paciente Margarita Ramírez, resaltó que con dicho procedimiento, su amiga cierra un ciclo en la vida de su amiga, quien fue atendida a pesar de no ser derechohabiente.

“Ella(Margarita) es sobreviviente de cáncer de mama y hace unos meses recibió una llamada que le cambió totalmente la vida. Estaba muy contenta, ya que nos comentó que tuvo un muy buen trato por parte del hospital del ISSSTE y de todos sus trabajadores, que en ningún momento sintió que la rechazaran, porque ella pensó que probablemente al no ser derechohabiente le iban a negar el servicio, lo cual no fue así”, compartió.

En su oportunidad, Javier Cabrera, esposo de la paciente Karen Montalvo, dijo que el proceso para saber si era candidata a la cirugía, la cual no interfiere con el seguimiento del cáncer ni aumenta el riesgo de recaída, fue muy rápido.

“Ella es trabajadora del ISSSTE, es dentista en la unidad de Bacalar, y dentro de su sindicato le informaron que había un programa de reconstrucción de mamas y que posiblemente ella podía ser candidata. Ha sido muy rápido”, compartió.