Celebran en Morena que se pueda posponer a 2028 la elección judicial

CDMX — El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara baja, celebró que desde la Presidencia de México se proponga posponer la elección judicial de 2027 al 1 de junio de 2028 durante un próximo periodo extraordinario.

El líder parlamentario señaló que los coordinadores de las diversas bancadas en el Congreso de la Unión se encuentran en reuniones para fijar la fecha en este mes y sacar la reforma constitucional al PJF.

Indicó que no sólo se trataría de cambiar la fecha de la elección, sino también de reducir el número de candidaturas, certificación de las mismas y otros temas que sí se requiere establecer en la Constitución para dar mayor certeza jurídica de este proceso y sus beneficios.

“Queremos aprovechar el viaje (de un periodo extraordinario) para hacer cambios, lograr la certificación de los aspirantes, disminuir el número de candidatos que vengan en las boletas, dejar claros los actos y las acciones en materia electoral de todos aquellos jueces o magistrados que quieran participar para que la campaña sea más limpias, clara, transparente, más intensa, con mayor información hacia la ciudadanía.

“Queremos también aprovechar esta discusión para arreglar y corregir algunas cosas internas del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Entonces, nuestra idea es que se considere la totalidad de los aspectos presentados en la iniciativa”, expuso Ramírez Cuéllar en conferencia de prensa.