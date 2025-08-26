Sheinbaum responde a asesor de Trump que afirma que la CDMX está dirigida por cárteles criminales

Claudia Sheinbaum Pardo (Galo Cañas Rodríguez)

Tras las acusaciones realizadas por Stephen Miller, asesor para seguridad interior de la Casa Blanca, en las que aseguró que la Ciudad de México es uno de “los lugares más peligrosos del planeta” debido a que está dirigida por cárteles criminales, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad Pública que se envíen al funcionario estadounidense las cifras de seguridad de la capital ya que “no es lo que imagina esta persona”.

Destacó que durante su administración como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México y ahora en el gobierno de Clara Brugada han implementado estrategias y trabajos para aumentar la percepción de seguridad y la reducción de delitos.

Reconoció el trabajo que ha realizado Clara Brugada en temas de seguridad ya que, además de implementar las tareas de inteligencia y colaboración con el gobierno federal, ha reforzado los cuadrantes de seguridad, los trabajos de territorios de paz e igualdad, e impulsado un trabajo muy importante para atender la seguridad en la Ciudad.

Señaló que desde 2018 hasta la fecha se ha logrado la reducción de homicidios en la capital de casi el 60 por ciento, y los delitos de alto impacto han disminuido de forma importante al igual que la percepción de inseguridad.

Aunado a esto, solicitó que se envíen cifras sobre la cantidad de ciudadanos estadounidenses que residen en la Ciudad de México, ya que en su declaraciones, Stephen Miller aseguró que “es uno de los lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñaría con visitar“.