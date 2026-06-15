Llama López Rabadán al gobierno a resolver conflicto con la CNTE; pide romper pacto de impunidad

Kenia López, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Después de que la CNTE anunció que mantendrá las movilizaciones, la presidenta de la Cámara de Diputados, Keniia López Rabadán urgió al gobierno federal y al magisterio disidente a resolver sus diferencias y permitir que los maestros regresen a dar clases, pues los principales afectados por la protesta magisterial son las niñas y los niños que no van a la escuela.

Recalcó que la CNTE exige hoy la derogación de la reforma de 2007 a la Ley del ISSSTE, como lo prometió el actual gobierno durante la campaña electoral, aunque eso es algo casi imposible de cumplir por la afectación al erario.

Asimismo pidió al gobierno federal a romper el pacto de impunidad y aprovechar las advertencias de la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter para demostrar que en nuestro país si existe el estado de derecho y entregar a los narco políticos que solicita el gobierno de Donad Trump.

“Investigar, detener y sancionar a políticos ligados con el narcotráfico es una obligación legal y ética del Estado mexicano. No hay en términos éticos y tampoco legales por qué seguir encubriendo a políticos ligados con el narcotráfico”, destacó.

Recalcó que para los propios mexicanos, no puede ser posible que, habiendo pruebas, testimonios e investigaciones, no haya sanciones.

La solución –agrega--es evidente y clarea pues hay que romper el pacto de impunidad para que esta crisis de inseguridad que lastima a México se frene.

“La solución es romper el pacto de impunidad, porque la posibilidad de estar metido en el huachicol, de estar coludido con los cárteles o de estar negociando con los delincuentes tiene que sancionarse, reiteró.

La panista consideró que las declaraciones de la Zar Antidrogas de Estados Unidos, lejos de ser un ataque contra México son la oportunidad para demostrarle al mundo que en nuestro país hay Estado de derecho.

“La Zar Antidrogas reconoce la colaboración para perseguir narcotraficantes, lo dice textualmente, pero también reclama que solo es para narcotraficantes y no para políticos vinculados con el narcotráfico

En conferencia de prensa, López Rabadán urgió al gobierno federal a romper el pacto de impunidad y consideró que las declaraciones de la Zar Antidrogas de Estados Unidos, lejos de ser un ataque contra México son la oportunidad para demostrarle al mundo que en nuestro país hay estado de derecho.

Señaló que más allá de litigar o no con los funcionarios de nuestro vecino del norte y principal socio comercial la solución es romper el pacto de impunidad.

La inseguridad que padece nuestro país es un problema que lastima, destruye y ofende a las familias, puntualizó.