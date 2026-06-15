Alistan senadores de Morena exhorto a estados y municipios a manejo austero y honesto de finanzas

El manejo honesto y responsable de las finanzas será clave, advierten

Senadores de Morena alistan un punto de acuerdo en la Permanente para exhortar a las 32 entidades federativas y a los 2 mil 462 municipios del país a contribuir al fortalecimiento de la economía nacional mediante un manejo responsable, austero y honesto de sus finanzas.

El senador Antonino Morales Toledo, aseveró que la solidez de la economía nacional requiere la participación de todos los niveles de gobierno y del manejo responsable de recursos.

“Los estados y municipios somos coadyuvantes necesarios. Solo con administraciones eficientes, honestas y transparentes, y un manejo prudente de la deuda, lograremos consolidar el cambio verdadero”, expresó.

afirmó que el desempeño de la economía mexicana responde al modelo humanista impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “que coloca el bienestar de las personas como eje rector de las políticas públicas, junto con un manejo responsable de las finanzas públicas desde el inicio de su gobierno”.

“El humanismo mexicano también se construye desde cada localidad”, explicó

En ese sentido, puso como ejemplo a Oaxaca, quien –según dijo—logró reducir su deuda financiera en 10 mil millones de pesos en este gobierno.

Detalló que la entidad recibió una deuda heredada de 35,417 millones de pesos en diciembre de 2022 y, al corte de mayo de 2026, la ha reducido a 25,565 millones.

En total se han pagado 16,539 millones de pesos, incluyendo la liquidación de créditos fiscales con el SAT por 5 mil 452 millones, explicó

“Lejos de paralizarnos, el saneamiento de las finanzas nos ha permitido realizar una inversión histórica”, agregó.

Mencionó que entre 2023 y 2026 se han destinado más de 34,595 millones de pesos a 11 mil 20 proyectos de infraestructura, con especial énfasis en educación (3 mil 567 acciones), carreteras (715) y vivienda (2 mil 79). Los programas sociales, como la Tarjeta Margarita Maza y Viviendas Bienestar, han tenido incrementos sustanciales.

Morales Toledo reconoció al gobernador Salomón Jara por su compromiso con el pueblo oaxaqueño. “Está saldando una deuda histórica, revirtiendo el abandono, el saqueo y la marginación que heredamos de los gobiernos priistas”.

El pasado gobierno de Oaxaca fue encabezado por Alejandro Murat, actual senador de Morena.