Tormentas eléctricas y calor extremo azotarán gran parte de México este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 26 de agosto, el monzón mexicano, la interacción de varios canales de baja presión y el paso de las ondas tropicales 25 y 26 provocarán lluvias de diversa intensidad en más de 25 estados del país.
Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.
El organismo advirtió que estas condiciones podrían provocar inundaciones, deslaves, encharcamientos y aumento en ríos y arroyos, por lo que pidió extremar precauciones en zonas de riesgo.
Al mismo tiempo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California, y de 40 a 45 °C en Sonora y Baja California Sur.
Se esperan hoy lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Lluvias
- Intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste).
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
Altas temperaturas
- Más de 45 °C: Baja California (noreste).
- 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.
- 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Viento
- Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua y Oaxaca.
- Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje
- Oleaje de 2 a 3 metros: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas occidentales de Baja California Sur.
Recomendaciones:
El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, evitando cruzar zonas inundadas.
El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, evitando cruzar zonas inundadas. Si a causa de las lluvias se presentan inundaciones, no cruces. Evita poner en riesgo tu vida y la de tus acompañantes.