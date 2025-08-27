Celebran a RENAPO como paladín del derecho a la identidad en México

En el contexto de la celebración por los 45 años de trabajo del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se refirió a la institución como un aliado de las políticas públicas, garante de inclusión y alférez del derecho a la identidad como garantía efectiva.

La funcionaria federal enfatizó que en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han dado pasos firmes hacia la modernización del RENAPO, con la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica, documento oficial que se implementará de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada. Esta nueva CURP, explicó en el pleno del Salón Revolución, de la sede Bucareli, reforzará la seguridad en la identidad, evitará los casos de duplicidades y fraudes, y asegurará que nadie quede sin ser reconocido por el Estado. Asimismo, mencionó que se trata de un avance histórico; pues, por primera vez, México contará con una identificación oficial confiable, incluyente y accesible para todos, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, un paso más hacia la justicia social; “La identidad es un derecho, no un privilegio. Sigamos construyendo un país donde todas y todos cuenten con nombre y registro”.

La titular de Gobernación, expuso que la colaboración entre el RENAPO y los registros locales permite a México construir un sistema nacional sólido, interconectado y moderno en aras de agilizar el registro, así como de ordenar y proteger la información de la población. Destacó que, desde 1980, el Estado mexicano asumió la responsabilidad de crear una institución nacional que, por primera vez, integrara en una sola base de datos la información poblacional y sentara las bases de la CURP., dando en ello carpetazo a los tiempos en los que la identidad de mexicanas y mexicanos dependía exclusivamente de los registros civiles locales.

Como parte de la celebración, la encargada de Segob participó de la entrega de reconocimientos a personal con más de cuatro décadas de trayectoria en la institución, acto al que se sumaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; así como el director general del Registro Nacional de Población e Identidad, Arturo Arce, entre otros funcionarios.