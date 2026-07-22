La regulación de la IA, discusión obligada para el Congreso mexicano: Kenia López

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, señaló que la regulación de la Inteligencia Artificial es una discusión obligada para el Congreso mexicano que deberá darse en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

“Es una alta responsabilidad para que, a través de la ley, las niñas, niños y los adolescentes puedan estar protegidos en medio de esta información, de esta inteligencia artificial, de este acceso a la tecnología. Es importante que esta regulación habilite a los padres y a los propios niños y adolescentes para tener un mejor futuro”, señaló.

La diputada presidenta recordó que existen diversas propuestas de todos los grupos parlamentarios y sostuvo que el Poder Legislativo debe dar respuesta puntual como se ha hecho en otros países.

“La discusión estará por venir, hay iniciativas presentadas, yo diría que incluso de todos los grupos parlamentarios. Hay unas muy amplias, hay unas más específicas, pero todas yo creo que tienen la misma preocupación”, indicó.

En ese sentido, consideró que la prohibición no debe priorizarse, sino optar por una regulación que habilite a los padres y a los propios niños y adolescentes para tener un mejor futuro.

Insiste en que Ruffo Appel es preso político

A respuesta de los medios de comunicación, la diputada insistió en que Ernesto Ruffo Appel es un preso político y que su detención es para ocultar la verdad y distraer.

“Es un preso político porque no tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice. Es un preso político porque, para que el huachicol fiscal se haga realidad, requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales”, insistió.

Además aseguró que desde su detención, el exgobernador fue tratado de manera indignante.

“No le dieron ni siquiera oportunidad humana de demostrar su inocencia... Sólo por el hecho de pertenecer a la oposición.

“Es un golpe para quienes han forjado la democracia en este país”, dijo al recordar que fue el primer gobernador de opción en México. Y descartó que sea un golpe al PAN, sino a la democracia.

Finalmente, a pregunta expresa, López Rabadán señaló que las mesas de negociación sobre el T-MEC son una oportunidad para ofrecer prosperidad a los mexicanos. “Un segundo descalabro sería muy lamentable en términos de la negociación con Estados Unidos y Canadá en el marco del tratado comercial”, expuso, y afirmó que, para ello, sin lugar a dudas, debe trabajarse en el tema de la seguridad en México.

“Para que seamos socios confiables, para que podamos demostrar que hay estado de derecho, para que podamos estar sentados en igualdad de circunstancias en la mesa del T-MEC, lo que necesitamos es demostrar que aquí en México no se protege a ningún narcopolítico, que no se protege a ningún servidor público que haya tomado la decisión de irse del lado ilegal, y que hay estado de derecho porque se investiga, se aplica la ley y se sanciona”, concluyó.