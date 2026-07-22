Si no cotizas en Infonavit así puedes registrarte para una casa de la Conavi este 2026 (Pexels)

El Gobierno de México a través del programa Vivienda para el Bienestar y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ofrece a todas las personas que no cotizan en el Infonavit o en otros sistemas formales una alternativa para obtener una casa o departamento digno.

Este proceso es gratuito y no requiere de intermediarios, asimismo, te permite acceder a una casa o departamento mediante préstamos accesibles y sin intereses.

¿Cuándo inició el preregistro de la Comisión Nacional de Vivienda?

Todos los interesados deberán cumplir con una serie de documentos para poder realizar su preregistro en línea, que inició el 20 de julio de 2026 y estará disponible hasta el próximo 2 de agosto.

¿Qué datos necesito para el preregistro del programa Vivienda para el Bienestar?

Aunque este proceso no garantiza la asignación de una casa, es necesario realizarlo para futuras convocatorias. Para iniciar con el trámite necesitas corroborar que la convocatoria se encuentre activa.

Ingresar al portal de Conavi

CURP

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Género

Número telefónico

Correo eléctronico

Una vez proporcionados los datos, deberás mantenerte al pendiente de los canales oficiales para conocer los resultados, ubicar con anticipación el módulo de la Conavi, para continuar el proceso de manera presencial y presentar la documentación solicitada.

Requisitos que debes cumplir para obtener tu casa

Este proceso para obtener una casa digna y a bajo costo solicita a los postulantes ser mayores de 18 años, así como:

Percibir un ingreso no mayor a dos salarios mínimos

No ser derechohabiente del Fovissste, ISSFAM, Pemex o algún otro instituto de vivienda.

No haber recibido un apoyo similar

No contar con propiedades habitacionales

Residir en un polígono prioritario de atención definido por la institución

¿Quiénes pueden obtener el beneficio de la Conavi?

Estos inmuebles que proporciona el gobierno federal cuentan con una superficie de aproximadamente 60 metros cuadrados estratégicamente distribuidos. El Gobierno de México prioriza ese beneficio a las jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, y comunidades indígenas.