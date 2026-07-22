Edomex presenta a los robots con IA ‘Ceci’ y K7, nuevos integrantes del C5 que reforzarán la atención

Ceci y K7 La presentación marcó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al C5 del Estado de México.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Delfina Gómez presentó a “Ceci” y K7, dos robots que se integran al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) como parte de la modernización del sistema de atención de emergencias.

La mandataria estatal explicó que estos nuevos asistentes forman parte de las mejoras tecnológicas implementadas en el C5, con el propósito de hacer más eficiente la respuesta ante situaciones de inseguridad y optimizar la operación del número de emergencias 911.

“Lo que se hizo fue mejorar el C5 al incorporar nuevas tecnologías. Se materializó la optimización del modelo de operación de llamadas de emergencia 911 mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial y robótica aplicada”, señaló Delfina Gómez.

Durante la presentación, “Ceci”, un robot humanoide, apareció acompañada de K7, un robot con apariencia de perro. Ambos fueron presentados como asistentes con inteligencia artificial que apoyarán distintas tareas operativas dentro del centro de monitoreo.

Al tomar la palabra, “Ceci” explicó algunas de las funciones que desempeñará dentro del sistema.

“Mis funciones incluyen videovigilancia, monitoreo coordinado, reconocimiento facial, lecturas de placas, atención al 911 y casos de violencia contra mujeres”, expresó el robot durante la demostración realizada en la conferencia.

Con la incorporación de estas herramientas, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer las capacidades tecnológicas del C5 y mejorar la respuesta ante emergencias, apoyándose en sistemas de inteligencia artificial y robótica para agilizar las labores de vigilancia, monitoreo y atención a la ciudadanía.