Pensión Bienestar de 30 a 64 años ¿Está abierto el registro Pensión Bienestar de 30 a 64 años? Información oficial del programa social (Pexels)

Además de las becas y las pensiones para adultos mayores, el Gobierno de México mantiene abierto el proceso de inscripción para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, enfocado en adultos de 30 a 64 años.

¿Quiénes pueden solicitar este apoyo del Bienestar?

El programa está dirigido a personas mexicanas que tengan entre 30 y 64 años de edad y que vivan con alguna discapacidad.

Calendario oficial de registro por letra del apellido paterno

Para brindar una atención ordenada en los módulos, la Secretaría del Bienestar organiza la recepción de documentos conforme a la inicial del primer apellido del solicitante.

Primera etapa (Julio 2026):

M : Lunes 20 de julio de 2026

: Lunes 20 de julio de 2026 N, Ñ, O, P, Q : Martes 21 de julio de 2026

: Martes 21 de julio de 2026 R : Miércoles 22 de julio de 2026

: Miércoles 22 de julio de 2026 S, T, U : Jueves 23 de julio de 2026

: Jueves 23 de julio de 2026 V, W, X, Y, Z : Viernes 24 de julio de 2026

: Viernes 24 de julio de 2026 Rezagados (todas las letras): Sábado 25 de julio de 2026

Segunda etapa (Julio - Agosto 2026):

Si no pudiste acudir en la primera convocatoria, se habilitó un segundo bloque de fechas:

A, B : Lunes 27 de julio de 2026

: Lunes 27 de julio de 2026 C : Martes 28 de julio de 2026

: Martes 28 de julio de 2026 D, E, F : Miércoles 29 de julio de 2026

: Miércoles 29 de julio de 2026 G : Jueves 30 de julio de 2026

: Jueves 30 de julio de 2026 H, I, J, K, L : Viernes 31 de julio de 2026

: Viernes 31 de julio de 2026 Rezagados (todas las letras): Sábado 1 de agosto de 2026

¿En qué estados aplica el programa?

Esta pensión universal para el rango de 30 a 64 años está disponible únicamente en los 24 estados que mantienen convenio con la federación e IMSS-Bienestar:

Baja California (Mexicali)

Baja California Sur (La Paz)

Campeche (Campeche)

Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)

Ciudad de México (Las 16 alcaldías)

Colima (Colima)

Estado de México (Toluca)

Guerrero (Chilpancingo)

Hidalgo (Pachuca)

Michoacán (Morelia)

Morelos (Cuernavaca)

Nayarit (Tepic)

Oaxaca (Oaxaca)

Puebla (Puebla)

Quintana Roo (Chetumal)

San Luis Potosí (San Luis Potosí)

Sinaloa (Culiacán)

Sonora (Hermosillo)

Tabasco (Villahermosa)

Tamaulipas (Ciudad Victoria)

Tlaxcala (Tlaxcala)

Veracruz (Xalapa)

Yucatán (Mérida)

Zacatecas (Zacatecas)

¿Cómo ubicar tu módulo de registro?

Las inscripciones se realizan de manera presencial en un horario de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

Para conocer la ubicación exacta del módulo que te corresponde según tu municipio o alcaldía, la Secretaría del Bienestar pone a disposición de la ciudadanía su portal oficial en línea, donde únicamente se requiere seleccionar la entidad y el municipio de residencia.