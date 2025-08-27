Gobierno reporta reducción de delitos en carreteras y asegura más de 240 toneladas de droga

Guardia Nacional disminuye 27% el robo en carreteras y en más del 50% en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla

El Gobierno de México informó que, gracias a las operaciones implementadas por la Guardia Nacional, se ha logrado una disminución significativa en el robo en carreteras y otros delitos de alto impacto.

Con la estrategia Balam, este ilícito se redujo en 27 por ciento, mientras que la operación Cero Robos, a 49 días de su aplicación, reporta una baja del 55 por ciento en la autopista México-Querétaro y del 50 por ciento en la México-Puebla.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el objetivo de su administración es garantizar la seguridad y la paz en el país, lo cual, afirmó, se construye con un sistema de justicia sólido y con la aplicación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que han permitido una reducción del 25 por ciento en el homicidio doloso.

“El objetivo es la seguridad y la paz en nuestro país, y eso se construye con justicia, con un sistema de justicia que funcione, con Estado de Derecho y no que los jueces liberen a delincuentes, pero también con una estrategia, y nosotros planteamos una estrategia que está dando resultados”, señaló durante su conferencia matutina.

Resultados de la estrategia en carreteras

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, explicó que la estrategia Balam se aplica en 12 estados y 22 tramos carreteros, lo que ha permitido incrementar en 61 por ciento la recuperación de vehículos de carga robados.

En cuanto a la operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla, detalló que se han recuperado 30 vehículos, frustrado 13 intentos de asalto y detenido a 18 personas con apoyo de fiscalías locales. Además, se han asegurado 71 armas cortas, 2 mil 877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilogramos de droga.

En la autopista Mazatlán-Culiacán, añadió, el robo de vehículos particulares disminuyó 46.67 por ciento. Como parte de la estrategia de proximidad social, desde el 25 de julio se desplegaron 47 mil 113 efectivos y 8 mil 730 vehículos en 39 municipios de 21 entidades, en beneficio de 76 mil 678 personas, mediante actividades de los programas Guardia Nacional Contigo y Lunes Cívico-Sociales.

Detenciones y aseguramientos a nivel nacional

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025 se detuvo a más de 30 mil 700 personas por delitos de alto impacto. En el mismo periodo se aseguraron 15 mil 496 armas, cerca de 240 toneladas de droga —incluyendo 3.5 millones de pastillas de fentanilo y más de 47 toneladas de cocaína— y se inhabilitaron mil 356 laboratorios en 21 estados.

En materia de extorsión, como parte de la estrategia nacional contra este delito, entre el 6 de julio y el 24 de agosto se atendieron 32 mil 622 llamadas al número 089.

De ellas, el 69 por ciento fueron extorsiones no consumadas gracias a la intervención de los operadores en tiempo real, el 22 por ciento correspondieron a denuncias de números telefónicos y el 9 por ciento a casos turnados a fiscalías locales. En este periodo fueron detenidas 212 personas en 15 entidades, principalmente Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca, que concentraron el 84 por ciento de los arrestos.

Programas de prevención y paz social





La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre las acciones del eje de Atención a las Causas. A través de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, se han impartido talleres de prevención a más de 61 mil niñas y niños de 89 municipios.

Entre el 11 y el 17 de agosto se realizaron 126 actividades con la participación de 24 mil 439 jóvenes, y del 1 al 10 de agosto se organizaron rodadas y carreras en 144 ciudades, en las que participaron más de 30 mil personas.

Además, la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes ha beneficiado a 23 mil 328 personas, se han efectuado 165 mil 878 visitas casa por casa, 281 Ferias de Paz con 417 mil 115 beneficiarios, 270 Comités de Paz y 4 mil 759 Jornadas de Paz. Con el Tianguis del Bienestar se apoyó a 42 mil 390 familias en Guerrero y Oaxaca.

En cuanto al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en 29 entidades se intercambiaron voluntariamente 5 mil 457 armas de fuego —3 mil 294 cortas, mil 529 largas y 634 granadas—, además de 5 mil 152 juguetes bélicos por didácticos.