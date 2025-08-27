Nacional

Hernán Cortés informó que, junto a la operación “Cero Robos”, se han recuperado más de mil vehículos de carga, frustrado asaltos y detenido a 18 personas, además de reforzar la cercanía social con miles de ciudadanos

Guardia Nacional reporta una baja de 27% a los asaltos en carreteras con la Estrategia Balam

Por Samantha Lamas

Durante la Conferencia del Pueblo de este martes, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó un informe sobre los avances de la Estrategia Balam y la operación “Cero Robos”, con las que se ha logrado una reducción significativa de los delitos en carreteras y una mayor recuperación de vehículos de carga robados.

Gabinete de Seguridad CIUDAD DE MÉXICO, 29JUNIO2025.- El gabinete de seguridad, integrado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, los secretarios de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Morales, y el titular de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar la detención de un grupo delictivo dedicado al huachicoleo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Cortés explicó que en los primeros 330 días de implementación de la Estrategia Balam, los robos a autotransporte se redujeron en 27%, pasando de 868 delitos a una cifra menor, mientras que la recuperación de unidades alcanzó el 61%, lo que equivale a mil 81 vehículos.

En cuanto a la operación “Cero Robos”, que inició hace 49 días en las autopistas México–Querétaro y México–Puebla, se reportó una disminución del 55% en la primera y del 50% en la segunda, además de la recuperación de 30 vehículos, la frustración de 13 asaltos y la detención de 18 personas. En la autopista Mazatlán–Culiacán, el robo de vehículos particulares bajó en un 46.67%.

El comandante informó que en paralelo se llevaron a cabo decomisos importantes: 71 armas cortas, 2,877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilos de droga asegurados durante los operativos.

Actualmente, la Guardia Nacional mantiene un despliegue en 39 municipios de 21 estados, con la participación de 47 mil 113 efectivos y 8 mil 730 vehículos, tanto en labores de seguridad como en acciones de proximidad social.

En este rubro, se destacó la atención a 76 mil 678 personas mediante visitas casa por casa y la protección de 304 comercios, beneficiando a más de 31 mil ciudadanos. También se brindó apoyo directo a 2,180 personas en situación vulnerable, mientras que 951 elementos participaron en la recuperación de espacios públicos.

Además, se realizaron 60 ceremonias cívicas y 32 actividades deportivas con impacto en más de 12 mil personas; se otorgaron 1,402 consultas médicas y odontológicas, así como 1,272 pláticas contra adicciones, 1,668 cortes de cabello y mejoras en escuelas y centros de salud que beneficiaron a 11 mil 200 habitantes.

Gracias a la coordinación con fiscalías y las labores de inteligencia, hemos logrado reducir la violencia en carreteras y al mismo tiempo fortalecer la cercanía de la Guardia Nacional con la población”, concluyó Hernán Cortés.

