México y Brasil abren nueva era de cooperación empresarial en sectores como el biocombustible

Foro empresarial El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, flanqueado por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, en la clausura del Foro, este miércoles en la sede de la SRE (Fran Ruiz)

La sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) acogió la tarde de este miércoles el Encuentro Empresarial México-Brasil, calificado como “el más importante celebrado hasta la fecha” con 350 empresarios de las dos mayores economías de América Latina.

“Aquí se tejen las relaciones con otras naciones”, declaró el canciller Juan Ramón de la Fuente para agradecer la presencia del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el interés mostrado por el gobierno de Lula da Silva y los empresarios brasileños en reunirse con los mexicanos para abrir, como declaró “una nueva página de cooperación y de integración comercial”.

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, ni la política arancelaria de Donald Trump, el canciller De la Fuente resaltó la “visión compartida” entre los mandatarios de los dos países, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, para alcanzar una “mayor integración y una mayor autonomía mediante el diálogo constante”.

“El legado de las coincidencias y la visión compartida de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva debe trascender en nuestra región y en el tiempo para alcanzar una mayor autonomía y fortalecer nuestras capacidades”, dijo.

“Somos un mercado de 346 millones entre nuestras dos naciones. Juntos, nuestras economías pueden hacer mucho complementándose”, señaló y celebró que el modelo socioeconómico del gobierno que preside Sheinbaum “ha permitido que 13.4 millones de mexicanos salieran de la pobreza y que en 2024 la inversión alcanzara un récord histórico”.

Como resaltó De la Fuente, se concretaron proyectos de gran interés para fortalecer nuestras relaciones y destacó las sinergias entre ambas naciones para producir medicamentos más baratos y la producción de biocombustibles.

Pero también en otros campos estratégicos como aeronáutica y agricultura, como destacaron otros participantes en el Foro.

La importancia del biocombustible

Al respecto, Jorge Viana, presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones (Apex), destacó la experiencia brasileña en etanol de caña de azúcar y el potencial mexicano para la producción de caña.

“Puede haber una sinergia extraordinaria”, resaltó Viana e insistió: “Tenemos economías complementarias e intereses comunes; no sé si tendremos otra oportunidad con la sinergia y la amistad entre Lula y Claudia”.

Sobre el convidado de piedra en el evento, Viana declaró que “Lula no quiere conflicto con Estados Unidos. Trabajamos (para salvar la crisis de los aranceles) desde el pragmatismo” y añadió que, la alianza sellada en esta visita entre Brasil y México es el camino a seguir: “Podemos ser el ejemplo”.

En su turno, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, declaró que “hemos avanzado rápido” y dirigiéndose al récord de 350 empresarios reunidos (para quienes pidió un aplauso), declaró: “Esta es la prueba de la voluntad de llevar a otro plano la cooperación entre México y Brasil tal como impulsaron Claudia sheinbaum y Lula da Silva”.

“Tengo dos nietos mexicanos”: Alckmin

El turno de cierre le tocó al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien se mostró entusiasmado por la nueva alianza que surge entre las dos mayores potencias latinoamericanas, y declaró que es “un gran admirador de la presidenta Sheinbaum”.

“México es un país fascinante. Nosotros amamos a México”, añadió el vicepresidente brasileño. Y finalmente chapurreó en español: “Mi hijo trabajó siete años en México, en el Banco Santander. Tengo dos hijos mexicanos”.