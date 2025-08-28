Estadio Azteca será la sede de la inauguración del Mundial 2026

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien sostuvo una reunión para abordar los avances en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA (X | Claudia Sheinbaum)

A través de sus redes sociales, Sheinbaum compartió: “Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial”.

Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial.



México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026.



Recuerden que… pic.twitter.com/6w9EGGgoL9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2025

México será parte fundamental del evento deportivo más importante del mundo, ya que el Estadio Azteca albergará el partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026, lo que convertirá a la Ciudad de México en el punto de arranque de la justa mundialista.

Además, se reafirmó que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sede de 13 encuentros de la Copa Mundial.