Gobierno federal publica decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado

El Gobierno de México anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado, con el objetivo de fortalecer a la industria nacional y proteger a los trabajadores del sector.

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

El titular de Economía explicó que la medida permitirá recuperar e incrementar empleos, elevar la producción nacional, evitar el contrabando técnico y mejorar la competitividad de la industria.

Asimismo, aclaró que las partes de calzado sí podrán seguir importándose bajo el régimen del INMEX, con el fin de que sean maquiladas en territorio mexicano. Sin embargo, el funcionario subrayó que el calzado terminado ya no podrá entrar al país bajo la figura de importación temporal. A partir de ahora, este producto deberá importarse pagando los impuestos correspondientes, lo que representa un cambio definitivo.

Por su parte, autoridades recordaron que el régimen INMEX fue diseñado en el marco del tratado comercial con Estados Unidos, pero que en el caso del calzado no puede aplicarse la “importación temporal” de productos terminados, ya que esta práctica ha perjudicado a la industria mexicana.

De acuerdo con el titular de Economía, el impacto de este decreto se reflejará muy pronto en el sector, al incentivar la producción interna y generar condiciones más justas para los fabricantes nacionales.