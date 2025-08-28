Nacional

Concluirá en 2026 y ya cuenta con inversión comprometida de empresas nacionales y extranjeras

Tlaxcala arranca con la construcción del primer Polo del Bienestar en el país

Por Samantha Lamas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el Polo de Desarrollo de Huamantla, Tlaxcala, es el más avanzado de los que se edifican en el país y cuya obra física estará concluida en 2026. Para este proyecto ya se tienen comprometidas inversiones de empresas estadounidenses y alemanas, lo que permitirá la generación de 6 mil empleos directos.

Polos del desarrollo del bienestar | Tlaxcala (X 1 Gobierno de México)

Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que las obras ya dieron inicio y que el Polo del Bienestar en Huamantla será entregado el 28 de febrero de 2026. Detalló que el 80% del espacio está comprometido con seis cartas de intención en etapa de compra-venta de terrenos, además de encontrarse en negociación con cuatro empresas nacionales y extranjeras interesadas.

La mandataria adelantó que la inversión alcanzará los 540 millones de dólares, lo cual significará la creación de 5 mil empleos directos e indirectos. Asimismo, destacó que este Polo no solo fortalecerá la economía de la región, sino que beneficiará a familias de municipios históricamente rezagados. Como parte del proyecto también se construirá un Centro de Cuidado Infantil y de Servicios (CECIS) para apoyar a las madres trabajadoras.

Durante su participación, Ebrard subrayó que el objetivo de los Polos de Desarrollo es reducir la desigualdad mediante el crecimiento económico, y en el caso de Huamantla se busca consolidar un ecosistema integrado por empresas mexicanas y extranjeras. Además, recordó que el neoliberalismo abandonó el desarrollo industrial, lo que tuvo un alto costo para el país, pues se dejaron de impulsar proyectos fundamentales para la economía nacional.

