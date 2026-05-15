Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas se encuentra en el país

Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de Naciones Unidas se encuentra de visita oficial en el país. El Estado mexicano reafirmó su compromiso con la cooperación permanente con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

La dependencia reveló que dicha visita inició el 11 y concluye el 20 de mayo, la cual tiene el propósito de conocer los avances, desafíos, políticas públicas, acciones y buenas prácticas relacionadas con la promoción y protección de los derechos de las personas afrodescendientes en el país.

El Grupo de Trabajo explicó que se reunirá con autoridades de distintos órdenes, así como con instituciones nacionales, academia y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo visitas a comunidades afrodescendientes en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Sumado a esto, la organización subrayó que los encuentros brindarán una oportunidad para fortalecer el diálogo constructivo y el intercambio de experiencias orientadas a consolidar políticas públicas incluyentes y con perspectiva intercultural.

El encuentro inaugural de la visita lo presidió el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, quien estuvo acompañado por el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Morales Reza.

Ochoa Martínez puntualizó que la visita coincide con el cambio en la relación del Estado mexicano con los pueblos afrodescendientes, a raíz de la reforma constitucional al artículo 2°, en la que se les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo así el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos.

El subsecretario resaltó que las recomendaciones del Grupo de Trabajo aportarán al cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, al refrendar la plena disposición del Gobierno de México en facilitar el desarrollo de la visita.

Por su parte, el director general del INPI señaló que la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que incluirá un apartado específico sobre los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, con el que se desarrollará y garantizará la implementación efectiva de la reforma constitucional.

A su vez, la presidenta de Conapred mencionó que las personas afromexicanas y afrodescendientes enfrentaron procesos históricos de exclusión, racismo y negación, que limitaron el ejercicio pleno de sus derechos y su reconocimiento dentro de la vida pública nacional.

Por último, las autoridades federales reiteraronsu compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, así como con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación de las personas afrodescendientes.

La Crónica de Hoy 2026