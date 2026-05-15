SEP anuncia incremento salarial del 9% para maestras y maestros

Mario Delgado, secretario de Educación Pública y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la ceremonia del "Día de las maestras y los maestros" (Mario Jasso)

En el marco del Día de las maestras y los maestros, la Secretaría de Educación Pública realizó una ceremonia para reconocer a los encargados de impartir la educación en México, en la que se realizó el importante anuncio de que su salario se elevará al 9 por ciento.

Durante el encuentro estuvieron presentes el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; y la Secretaria de Ciencia y Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, dio a conocer que este incremento se realizará en distintos tiempos y distintos componentes, entre prestaciones y reconocimiento al salario.

Delgado señaló que con esto se mantiene la tendencia de recuperación del salario del magisterio que se ha logrado recuperar en tan solo 8 años, durante los gobiernos de la 4T, el rezago que se acumuló durante los años de gobiernos neoliberales.

La mandataria federal felicitó a las y los docentes por su compromiso con la educación pública y destacó el esfuerzo que realizan diariamente en las aulas para enseñar y formar a niñas, niños y jóvenes mexicanos.

Durante su mensaje, Sheinbaum explicó que este año el Gobierno de México destinó alrededor de un billón de pesos en programas de bienestar en todas las entidades federativas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población.

Señaló que estos programas sociales, junto con el incremento del salario mínimo, han permitido que aproximadamente 13.5 millones de personas salieran de la pobreza en el país.

Asimismo, indicó que otro billón de pesos fue destinado a infraestructura educativa y mejoramiento de escuelas, como parte de la estrategia para fortalecer la educación pública en México.

La presidenta también destacó que su administración redujo el presupuesto operativo del gobierno en un 30 por ciento adicional a la disminución realizada durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de canalizar más recursos a programas sociales, educación y apoyo a trabajadores del sector público.

Durante el evento, Claudia Sheinbaum también defendió la importancia de la educación pública, al señalar que estudiar en una escuela privada no significa necesariamente tener una mejor formación que quienes asisten a instituciones públicas.

Afirmó que la educación pública mexicana es una de las mejores gracias al trabajo y dedicación de las y los profesores, quienes enseñan a las nuevas generaciones a leer, escribir y desarrollarse como ciudadanos.

Finalmente, la presidenta expresó su agradecimiento al magisterio nacional y reconoció la labor que desempeñan diariamente en beneficio del país.