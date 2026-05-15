Gobierno congela cuentas de Rubén Rocha y otros 9 funcionarios ligados al narco, señala Bloomberg

Rubén Rocha Moya (José Betanzos Zárate )

El caso contra Rubén Rocha Moya y otros políticos mexicanos acusados por los Estados Unidos de presuntamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa continúa avanzando frente a la presión del gobierno de EU. Ahora, reportan que la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado las cuentas del ahora gobernador de Sinaloa en licencia, quien se separó del cargo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

¿La UIF congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya?

La congelación de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de familiares y otros funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha escalado en el debate político nacional luego de diversos reportes periodísticos difundidos este viernes 15 de mayo.

Según informó Bloomberg, la medida estaría relacionada con las acusaciones realizadas semanas atrás por autoridades estadounidenses, que señalan a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses de presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos”, dentro de investigaciones abiertas en cortes federales de Nueva York

Entre las personas presuntamente afectadas por el bloqueo financiero aparecen Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, identificados como hijos del mandatario con licencia, además de exfuncionarios y mandos estatales ligados a la administración sinaloense.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la presunta congelación de cuentas de Rocha Moya por parte de la UIF?

Durante su conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no tenía conocimiento oficial sobre dichas acciones financieras y señaló que solicitaría información para aclarar el tema.

“No tengo conocimiento, hoy no lo pregunté”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre el presunto bloqueo de cuentas. También indicó que pediría a las autoridades correspondientes informar si efectivamente existió alguna medida de ese tipo.

En días recientes, Sheinbaum también había exigido a Estados Unidos presentar pruebas contundentes contra Rocha Moya y otros funcionarios acusados, argumentando que el gobierno mexicano no puede proceder judicialmente únicamente con señalamientos públicos o acusaciones mediáticas.

¿Qué implica que la UIF congele las cuentas de Rubén Rpcha Moya?

El congelamiento de cuentas por parte de la UIF implica que las personas incluidas en la llamada “lista de personas bloqueadas” no pueden realizar movimientos financieros dentro del sistema bancario mexicano. Las instituciones financieras tienen la obligación de inmovilizar recursos, suspender transferencias y evitar cualquier operación relacionada con las cuentas señaladas.

Además del impacto económico inmediato, este tipo de medidas suelen representar un fuerte golpe político y jurídico, ya que normalmente son utilizadas en investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o financiamiento de actividades criminales. Aunque el bloqueo de cuentas no equivale automáticamente a una sentencia penal, sí limita el acceso a recursos financieros mientras las autoridades desarrollan investigaciones o procesos judiciales.

El caso ocurre en medio de la tensión diplomática entre México y Estados Unidos tras las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses. El gobernador con licencia ha rechazado los señalamientos y ha sostenido públicamente que las acusaciones son “falsas y dolosas”