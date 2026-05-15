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Miles de automovilistas arrancaron el viernes atrapados entre bloqueos, cierres parciales y protestas en distintas autopistas del país. Estas son las carreteras más afectadas

Caos en carreteras de México hoy 15 de mayo: autopistas bloqueadas, cierres y rutas afectadas en pleno viernes

Por Areli Méndez C.
Caos en carreteras de México hoy 15 de mayo: autopistas bloqueadas, cierres y rutas afectadas en pleno viernes
Caos en carreteras de México hoy 15 de mayo: autopistas bloqueadas, cierres y rutas afectadas en pleno viernes

El viernes amaneció con planes arruinados para miles de conductores en México. Entre cierres totales, bloqueos parciales y movilizaciones sobre las principales vías del país, viajar por carretera este 15 de mayo se convirtió en una misión imposible.

Autoridades carreteras reportaron afectaciones en distintas autopistas y caminos federales, mientras automovilistas comenzaron a compartir retrasos, filas kilométricas y tiempos de traslado disparados.

Estas son las carreteras y autopistas bloqueadas hoy viernes 15 de mayo

Durante la mañana de este viernes se reportaron cierres y afectaciones en varios puntos estratégicos del país. Algunas vías presentan bloqueo total, mientras otras operan parcialmente y con circulación lenta.

Carreteras con cierre total

Entre las rutas más afectadas aparecen:

  • Carretera León - Salamanca
  • Autopista La Tinaja - Isla
  • Autopista Isla - Acayucan
  • Carretera Las Cruces - Pinotepa Nacional

En estos puntos, automovilistas han enfrentado largas filas y tiempos de espera que crecen minuto a minuto. En algunas zonas, los cierres están relacionados con manifestaciones y labores de atención vial.

Vías con cierre parcial y circulación complicada

También se reportan afectaciones parciales en:

  • Carretera Puebla - Córdoba
  • Carretera Huajuapan de León - Oaxaca
  • Carretera Monterrey - Nuevo Laredo
  • Carretera Tuxpan - Tampico

Aunque el tránsito continúa, la circulación avanza a velocidad reducida y las autoridades recomiendan manejar con precaución.

Megamarcha y protestas agravan el tráfico en CDMX

El caos vial no solo golpea las carreteras federales. En la Ciudad de México también se espera una jornada pesada por movilizaciones magisteriales y protestas convocadas este viernes.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció movilizaciones desde la zona de San Cosme rumbo al Zócalo capitalino, provocando afectaciones en avenidas clave como:

  • Paseo de la Reforma
  • México-Tacuba
  • Avenida Juárez
  • Eje Central
  • 5 de Mayo

¿Por qué hay tantos bloqueos en carreteras hoy?

Las afectaciones viales tienen distintos orígenes. Algunas están relacionadas con protestas sociales y marchas, mientras otras derivan de accidentes, obras o revisiones de seguridad.

En las últimas horas también se han reportado movilizaciones de transportistas y grupos sociales en distintos puntos del país, lo que incrementó la presión sobre autopistas de alta circulación. Las casetas, accesos metropolitanos y carreteras industriales son algunas de las zonas más vulnerables cuando ocurren estas protestas.

Recomendaciones si vas a viajar este viernes

Si planeas salir por carretera hoy, lo más recomendable es revisar reportes en tiempo real antes de arrancar.

Tips para evitar quedar atrapado

  • Consultar reportes carreteros actualizados
  • Considerar rutas alternas
  • Salir con tiempo extra
  • Verificar niveles de gasolina
  • Llevar agua y batería suficiente para el celular

Autoridades también pidieron evitar maniobras peligrosas y mantener distancia entre vehículos, especialmente en zonas donde la circulación se detiene constantemente.

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