Caos en carreteras de México hoy 15 de mayo: autopistas bloqueadas, cierres y rutas afectadas en pleno viernes

El viernes amaneció con planes arruinados para miles de conductores en México. Entre cierres totales, bloqueos parciales y movilizaciones sobre las principales vías del país, viajar por carretera este 15 de mayo se convirtió en una misión imposible.
Autoridades carreteras reportaron afectaciones en distintas autopistas y caminos federales, mientras automovilistas comenzaron a compartir retrasos, filas kilométricas y tiempos de traslado disparados.
Estas son las carreteras y autopistas bloqueadas hoy viernes 15 de mayo
Durante la mañana de este viernes se reportaron cierres y afectaciones en varios puntos estratégicos del país. Algunas vías presentan bloqueo total, mientras otras operan parcialmente y con circulación lenta.
Carreteras con cierre total
Entre las rutas más afectadas aparecen:
- Carretera León - Salamanca
- Autopista La Tinaja - Isla
- Autopista Isla - Acayucan
- Carretera Las Cruces - Pinotepa Nacional
En estos puntos, automovilistas han enfrentado largas filas y tiempos de espera que crecen minuto a minuto. En algunas zonas, los cierres están relacionados con manifestaciones y labores de atención vial.
Vías con cierre parcial y circulación complicada
También se reportan afectaciones parciales en:
- Carretera Puebla - Córdoba
- Carretera Huajuapan de León - Oaxaca
- Carretera Monterrey - Nuevo Laredo
- Carretera Tuxpan - Tampico
Aunque el tránsito continúa, la circulación avanza a velocidad reducida y las autoridades recomiendan manejar con precaución.
Megamarcha y protestas agravan el tráfico en CDMX
El caos vial no solo golpea las carreteras federales. En la Ciudad de México también se espera una jornada pesada por movilizaciones magisteriales y protestas convocadas este viernes.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció movilizaciones desde la zona de San Cosme rumbo al Zócalo capitalino, provocando afectaciones en avenidas clave como:
- Paseo de la Reforma
- México-Tacuba
- Avenida Juárez
- Eje Central
- 5 de Mayo
¿Por qué hay tantos bloqueos en carreteras hoy?
Las afectaciones viales tienen distintos orígenes. Algunas están relacionadas con protestas sociales y marchas, mientras otras derivan de accidentes, obras o revisiones de seguridad.
En las últimas horas también se han reportado movilizaciones de transportistas y grupos sociales en distintos puntos del país, lo que incrementó la presión sobre autopistas de alta circulación. Las casetas, accesos metropolitanos y carreteras industriales son algunas de las zonas más vulnerables cuando ocurren estas protestas.
Recomendaciones si vas a viajar este viernes
Si planeas salir por carretera hoy, lo más recomendable es revisar reportes en tiempo real antes de arrancar.
Tips para evitar quedar atrapado
- Consultar reportes carreteros actualizados
- Considerar rutas alternas
- Salir con tiempo extra
- Verificar niveles de gasolina
- Llevar agua y batería suficiente para el celular
Autoridades también pidieron evitar maniobras peligrosas y mantener distancia entre vehículos, especialmente en zonas donde la circulación se detiene constantemente.