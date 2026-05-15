Caos en carreteras de México hoy 15 de mayo: autopistas bloqueadas, cierres y rutas afectadas en pleno viernes

El viernes amaneció con planes arruinados para miles de conductores en México. Entre cierres totales, bloqueos parciales y movilizaciones sobre las principales vías del país, viajar por carretera este 15 de mayo se convirtió en una misión imposible.

Autoridades carreteras reportaron afectaciones en distintas autopistas y caminos federales, mientras automovilistas comenzaron a compartir retrasos, filas kilométricas y tiempos de traslado disparados.

Estas son las carreteras y autopistas bloqueadas hoy viernes 15 de mayo

Durante la mañana de este viernes se reportaron cierres y afectaciones en varios puntos estratégicos del país. Algunas vías presentan bloqueo total, mientras otras operan parcialmente y con circulación lenta.

Carreteras con cierre total

Entre las rutas más afectadas aparecen:

Carretera León - Salamanca

Autopista La Tinaja - Isla

Autopista Isla - Acayucan

Carretera Las Cruces - Pinotepa Nacional

En estos puntos, automovilistas han enfrentado largas filas y tiempos de espera que crecen minuto a minuto. En algunas zonas, los cierres están relacionados con manifestaciones y labores de atención vial.

Vías con cierre parcial y circulación complicada

También se reportan afectaciones parciales en:

Carretera Puebla - Córdoba

Carretera Huajuapan de León - Oaxaca

Carretera Monterrey - Nuevo Laredo

Carretera Tuxpan - Tampico

Aunque el tránsito continúa, la circulación avanza a velocidad reducida y las autoridades recomiendan manejar con precaución.

Megamarcha y protestas agravan el tráfico en CDMX

El caos vial no solo golpea las carreteras federales. En la Ciudad de México también se espera una jornada pesada por movilizaciones magisteriales y protestas convocadas este viernes.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció movilizaciones desde la zona de San Cosme rumbo al Zócalo capitalino, provocando afectaciones en avenidas clave como:

Paseo de la Reforma

México-Tacuba

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

¿Por qué hay tantos bloqueos en carreteras hoy?

Las afectaciones viales tienen distintos orígenes. Algunas están relacionadas con protestas sociales y marchas, mientras otras derivan de accidentes, obras o revisiones de seguridad.

En las últimas horas también se han reportado movilizaciones de transportistas y grupos sociales en distintos puntos del país, lo que incrementó la presión sobre autopistas de alta circulación. Las casetas, accesos metropolitanos y carreteras industriales son algunas de las zonas más vulnerables cuando ocurren estas protestas.

Recomendaciones si vas a viajar este viernes

Si planeas salir por carretera hoy, lo más recomendable es revisar reportes en tiempo real antes de arrancar.

Tips para evitar quedar atrapado

Consultar reportes carreteros actualizados

Considerar rutas alternas

Salir con tiempo extra

Verificar niveles de gasolina

Llevar agua y batería suficiente para el celular

Autoridades también pidieron evitar maniobras peligrosas y mantener distancia entre vehículos, especialmente en zonas donde la circulación se detiene constantemente.